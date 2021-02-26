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全美最多 蒙郡公校引進逾300輛電動校車

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校將引進逾300輛電動校車，計畫在2035年之前，實現校車全面電動化。(記者張筠／攝影）
蒙郡公校將引進逾300輛電動校車，計畫在2035年之前，實現校車全面電動化。(記者張筠／攝影）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)本周簽署新合約，將在未來四年內引進逾300輛電動校車，並計畫在2035年之前實現校車全面電動化，目前全美在使用的電動校車約有300輛，此舉也將讓MCPS成為全美電動校車最多的公校系統。

該合約23日獲蒙郡公校教委批准，MCPS將在未來四年引進326輛電動校車，平均每年耗費130萬元，今年秋季將先引進25輛，明年61輛，之後的兩年每年引進120輛；此舉旨在給師生和社區創造更安全健康的環境，MCPS的目標是在2035年之前，將現有的1400輛普通校車全面電動化。

為推動能源清潔，MCPS近幾年已在計畫用電動校車替代柴油校車，受到全國性組織「先進能源經濟」(Advanced Energy Economy)的肯定，並稱MCPS的電動校車計畫是目前全美最大規模的電動校車合約，也給城市交通規畫、能源經濟等領域帶來啟發。

MCPS有逾16萬500名學生，該公校交通事務主任瓦金斯(Todd Watkins)表示，在正常教學期間，MCPS的校車每天要消耗1萬7000加侖柴油，平均每年校車行駛總里程可達2000萬哩，若校車全部電動化，將節省大量能源，減少溫室氣體的排放，對環境更友好。

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