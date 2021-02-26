懷孕能打疫苗嗎？醫師：可以

隨著疫苗 工作的推進，人們對「我可否打疫苗」、「我何時能打上疫苗」等問題愈來愈關心，近日還有對「懷孕是否能打疫苗」提出顧慮，對此北維州 產檢醫師波琪(Sarah Poggi)表示，孕婦完全可以接種新冠疫苗，正在備孕或處哺乳期者也可接種。

波琪是北維州伊諾瓦醫院(Inova Hospital)家庭產檢中心的醫療總監，她指出，近日有許多孕婦或正在備孕者為接種新冠疫苗感到苦惱，擔心疫苗會影響生產或胎兒健康；她表示，疫苗能保護母親的健康，這在生產前極為重要。

波琪說，聯邦疾病防治中心(CDC)曾有報告顯示新冠病毒恐讓孕婦早產，而「這是多數孕婦應該避免的」，不僅關乎母親健康，早產也可能會讓胎兒患有先天疾病；她以近日一名確診新冠的孕婦病患為例，稱該患者多次進入加護病房(ICU)，且需氧量不斷加大，若母親的身體過於虛弱，胎兒更難健康。

波琪表示，雖然目前新冠疫苗的研發尚未針對孕婦做專門檢測 ，但已有的動物檢測結果顯示，新冠疫苗不會影響生育，目前也沒有研究證明懷孕期間接種新冠疫苗會有傷害，且能避免各種產前併發症，此外也有醫護人員表示，在哺乳期的婦女接種新冠疫苗後，孩子也可能從母乳中獲得抗體。

波琪說，正在備孕也無需排斥新冠疫苗，「我們不希望有人在抗疫前線工作，或在必要行業服務，卻因正處備孕階段而刻意不接種疫苗，最終患病影響健康。」