「最難投票州」將成歷史 維州新法簡化投票程序

維州 州議會本周通過一系列簡化投票 程序、優化選民投票體驗的法案，包括設置選票單投遞箱、郵寄選票包郵等措施，這些法案已移交州長諾譚(Ralph Northam)辦公室，待其簽字後生效，維州作為全美投票最艱難的州，之後將成歷史。

維州曾獲評全美投票難度第二高的州，僅次於密西西比，被詬病未設置提前投票(early voting)、缺席投票(absentee voting)須提供理由等，加重選民投票負擔的要求，此次州議會通過的一系列投票法案，保留了去年11月大選時因疫情推出的措施，例如設置選票單投遞箱、簡化缺席投票申請、郵寄選票包郵，允許選民更改郵寄選票單的錯誤，允許已註冊缺席選票的選民到現場以臨時選票(provisional ballot)投票，以及允許選舉辦公室在選舉日之前就開始計票等。

維州民主黨眾議員 范沃肯伯格(Schuyler VanValkenburg)表示，州議會通過的這些新舉措，將讓維州成為全美「無障礙投票」(voter accessibility)的燈塔，在選舉法律方面領先全美其他地區。

但也有共和黨議員擔心這些改變給選舉舞弊開綠燈，代表勞登郡、弗雷德里克(Frederick)、克拉克(Clarke)的眾議員拉洛克(Dave LaRock)，質疑如何能確保選票投遞箱的安全，並稱相關法案對此均沒提及。

范沃肯伯格回應說，選舉委員會在去年大選期間實施的安保措施就是例子，維州選舉廳近日發布的最新報告也指去年大選是維州歷史上最成功、最安全的一場選舉。