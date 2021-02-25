防疫限令鬆綁 維州餐館可營業至凌晨12時

維州從3月1日起允許餐館、酒吧營業至凌晨12時，但室內聚會人數仍不得超過十人。（記者張筠 / 攝影）

維州 州長諾譚(Ralph Northam)24日宣布，從3月1日開始放寬部分防疫限令，包括取消宵禁，戶外聚會人數上限提高到25人，餐館和酒吧可營業到凌晨12時，但室內聚會人數仍不得超過十人，戶外遊樂場所的客容量限制提升到30%；此外，維州將從下周開始與更多藥房合作，增加疫苗 接種站。

根據州府新規，3月1日起戶外聚會人數限制從原來的十人放寬到25人，凌晨12時到凌晨5時的宵禁取消，餐館和酒吧可將營業時間從原來的晚10時延到凌晨12時，戶外遊樂場所和娛樂設施的客容量限制從25%提高到30%，但總人數仍不能超過1000人；不過新規未改變室內聚會的人數上限，依舊在十人以內。

去年感恩節以來疫情 反彈，諾譚政府收緊防疫限制，其中許多政策原定1月解除，但因今年初維州確診及住院人數持續上升，1月初甚至攀至高峰，再加上變種病毒近日在大華府地區擴散，各地政府仍是謹慎放寬限制。

諾譚表示，自1月初的疫情高峰以來，維州日增確診已在穩步下降，24日增加逾1900名確診，降至1月初高峰期的三分之一；陽性確診率也從2020年的最高峰(17%)降至8%，全州住院人數從1月高峰的4000多人降至1500人。

諾譚說，儘管疫情狀況稍有好轉，防疫仍不可鬆懈，還要謹慎應對變種病毒的威脅。

此外，維州將從下周開始與沃爾瑪、Walgreens、Safeway、Food City、Giant等大型連鎖超市、獨立藥房合作，得益於聯邦政府的藥房合作戰略，此舉可讓維州每周增加5萬2000劑疫苗。

維州現有13.5%的人口已接種新冠疫苗，州府也利用聯邦急難管理局(FEMA)提供的1億7900萬元，籌備大規模疫苗接種中心，預計3月中旬、疫苗供應量增加後，在全州啟用12個大型疫苗接種站。