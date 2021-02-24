我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

馬州蒙郡疫苗計畫 公校教職3月1日返校前 至少打1劑

記者張筠／馬州報導
蒙郡衛生官員希望讓公校教職在3月1日返校前，至少接種一針疫苗，加強對師生的保護。（DCist）
蒙郡衛生官員希望讓公校教職在3月1日返校前，至少接種一針疫苗，加強對師生的保護。（DCist）

馬州蒙郡(Montgomery)衛生官員23日表示，該郡75歲以上者已有60%接種新冠疫苗，預計將在未來幾周開放65至74歲者接種，並爭取讓公校教職在3月1日返校前，至少接種一針疫苗，加強對師生的保護。

上周冰雪天氣導致疫苗輸送延誤，蒙郡本周收到新一批疫苗，包括上周的4500劑和本周的4500劑，經調整部分預約，疫苗施打已回正軌。

蒙郡應急管理與國土安全辦公室(OEMHS)主任斯托達德(Earl Stoddard)表示，目前該郡75歲以上者已接種60%，但仍有約2萬5000人未接種，為提升各行業、各年齡層的防疫能力，蒙郡不會等到所有75歲以上者都接種才進入下一階段。

蒙郡衛生官蓋里斯(Travis Gayles)預計，未來幾周就會開放讓65至74歲的居民接種，該群體已可提前註冊(preregister)，名額開放時將發通知；蒙郡該年齡段人口約有9萬1000人。

除了推進年長居民接種，蒙郡也計畫讓更多公校教職在下周返校前，至少能接種一劑新冠疫苗，以提高對師生的保護。

蒙郡公校(MCPS)計畫3月1日起先讓有特殊需求的學生返校，3月15日開始再按年級分批讓其他學生上實體課；公校官員預計，返校需約9000名教職，現有近5300名教職接種疫苗或約上名額，公校希望蒙郡能讓另外1500名教職在3月1日前排上接種機會。

斯托達德說，非公校教職也有優先接種資格，全郡約有2000名非公校教職約到名額，若要加快全郡教職接種，就必須增加與醫療機構的合作，目前約翰霍普金斯大學和Suburban醫院負責給教職打疫苗。

疫苗 公校 馬州

上一則

又是亞裔！昆市2長者地鐵站附近遇襲

下一則

北維州費郡公校 本周迎7000生返校

延伸閱讀

12歲以上兒童何時可打疫苗？公衛官員：夏末之前

12歲以上兒童何時可打疫苗？公衛官員：夏末之前
南加橙縣新增疫苗接種點 本周起將把70％疫苗給此群體

南加橙縣新增疫苗接種點 本周起將把70％疫苗給此群體
FDA有望本周批准嬌生疫苗

FDA有望本周批准嬌生疫苗
德州暴雪過後 加州疫苗站重啟

德州暴雪過後 加州疫苗站重啟
南加富人濫用疫苗代碼 搶走非裔拉丁裔接種機會

南加富人濫用疫苗代碼 搶走非裔拉丁裔接種機會
注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損