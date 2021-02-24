馬州蒙郡疫苗計畫 公校教職3月1日返校前 至少打1劑

蒙郡衛生官員希望讓公校教職在3月1日返校前，至少接種一針疫苗，加強對師生的保護。（DCist）

馬州 蒙郡(Montgomery)衛生官員23日表示，該郡75歲以上者已有60%接種新冠疫苗 ，預計將在未來幾周開放65至74歲者接種，並爭取讓公校 教職在3月1日返校前，至少接種一針疫苗，加強對師生的保護。

上周冰雪天氣導致疫苗輸送延誤，蒙郡本周收到新一批疫苗，包括上周的4500劑和本周的4500劑，經調整部分預約，疫苗施打已回正軌。

蒙郡應急管理與國土安全辦公室(OEMHS)主任斯托達德(Earl Stoddard)表示，目前該郡75歲以上者已接種60%，但仍有約2萬5000人未接種，為提升各行業、各年齡層的防疫能力，蒙郡不會等到所有75歲以上者都接種才進入下一階段。

蒙郡衛生官蓋里斯(Travis Gayles)預計，未來幾周就會開放讓65至74歲的居民接種，該群體已可提前註冊(preregister)，名額開放時將發通知；蒙郡該年齡段人口約有9萬1000人。

除了推進年長居民接種，蒙郡也計畫讓更多公校教職在下周返校前，至少能接種一劑新冠疫苗，以提高對師生的保護。

蒙郡公校(MCPS)計畫3月1日起先讓有特殊需求的學生返校，3月15日開始再按年級分批讓其他學生上實體課；公校官員預計，返校需約9000名教職，現有近5300名教職接種疫苗或約上名額，公校希望蒙郡能讓另外1500名教職在3月1日前排上接種機會。

斯托達德說，非公校教職也有優先接種資格，全郡約有2000名非公校教職約到名額，若要加快全郡教職接種，就必須增加與醫療機構的合作，目前約翰霍普金斯大學和Suburban醫院負責給教職打疫苗。