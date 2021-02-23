日打2.7萬劑疫苗 馬州住院數降至千人以下

伴隨新冠疫苗 施打加速，馬州 各項疫情數據轉好，日均施打疫苗2萬7600多劑，新冠住院數本周也跌至1000以下，為去年11月中旬以來首次少於千人；抗疫數據雖傳好消息，但州長霍根(Larry Hogan)提醒，疫苗數遠不足以滿足當下需求，公眾仍須謹慎防疫。

馬州衛生廳最新數據顯示，馬州累計施打疫苗108萬7086劑，聯邦政府 發放的第一劑新冠疫苗有98.3%已施打，目前馬州每天施打2萬7604劑新冠疫苗。

新冠每日確診率為3.44%，比1月高峰時期下降58%，馬州24個郡市的確診率均在9%以下，其中14個轄區低於5%；此外，馬州每十萬人有12.4人確診，為去年10月底以來最低值，比當時減少77%。

霍根提醒，儘管感染新冠、生重病的馬里蘭人在減少，但公眾仍要保持警惕，聯邦政府每天發給馬州的疫苗僅1萬2000劑，州政府仍在等待發放更多疫苗。

馬州現處疫苗第1C階段，即65歲至74歲者，以及實驗室、農業、製造業、郵局等必要行業員工可優先接種，全州現有220多家醫療供應商供預約施打疫苗，部分供應商允許提前註冊，詳情：https://bit.ly/2P2A3TL。

本周新開的M&T銀行球館疫苗接種中心已開放預約(https://bit.ly/3dD5gao)，或發短信MdReady至898-211了解疫苗進展；馬州也面向無法上網的居民推出疫苗熱線，協助查找醫療供應商並預約到接種中心打疫苗，電話：1-855-634-6829，每天上午7時至晚10時接線。