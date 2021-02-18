華府2機場 3月起提供新冠快篩

華府杜勒斯和雷根機場將從3月初開始提供新冠檢測，包括可立即出結果的快篩檢測，以及一到三天內出結果的常規檢測。（記者張筠／攝影）

為增加民眾旅行的安全及信心，華府 大都會機場 管理局(MWAA)17日宣布，杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)和雷根國家機場(Reagan National Airport)將從3月初開始提供新冠檢測 ，包括可立即出結果的快篩檢測，以及一到三天內出結果的常規檢測；檢測需繳費，可預約也可直接前來(walk-in)。

MWAA首席執行官波特(Jack Potter)表示，預計今年會有越來越多乘客選擇航空旅行，但新冠疫情及變種病毒仍嚴重威脅公共衛生，且疫苗接種工作也不如預期快速，華府機場決定提供新冠檢測服務，減少乘客對旅行的顧慮。

杜勒斯和雷根機場將從3月初提供檢測，檢測站位於安檢區外，民眾可選擇快篩檢測或常規檢測，前者能立即出結果，後者在一到三天內出結果；兩種檢測的試劑均由XpresCheck公司提供，該公司目前已在全美六家機場提供檢測服務，包括紐約甘迺迪國際機場(JFK)以及波士頓洛根機場(Logan airport)。

波特表示，希望檢測的乘客可預約或直接前來(walk-in)，兩種檢測都將收費，目前華府兩家機場尚未確定檢測費用，但根據XpresCheck官網，該公司在其他機場提供的快篩檢測一次200元，常規檢測一次75元。