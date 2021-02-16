主動提醒接種信息 維州新疫苗網站2╱16啟用

維州衛生廳強化疫苗網站，降低民眾憂慮。(美聯社)

新冠疫苗 的高效接種和公平分配是各州衛生官員近期致力解決的重點，維州 衛生廳近日更新預約系統，提升民眾註冊疫苗的效率，並整合州府和郡府的疫情 數據，新系統於16日啟用，屆時有資格優先接種疫苗的人會收到最新的接種名額信息，查詢註冊狀態，其餘也可以查詢自己的接種資格；州府安排750名接線員，提供多語言的疫苗諮詢服務。

維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)表示，新系統將給成功預約疫苗的民眾寄送確認信息，且每周會給有資格優先接種的者推送提醒，告知排隊信息，維州居民也可隨時上該網站查詢州府當前的疫苗計畫以及自己的優先狀態。

阿維拉說，新網站將使用全州統一的預約格式，整合維州各郡的疫情數據，讓民眾在預約疫苗或查詢疫情動態時更一目了然，更重要的是確認自己的註冊狀態，郡府也可利用州府的數據庫，為民眾查詢是否註冊成功。

不過，新網站無法計算每個人的具體等待時間，勞登郡衛生官員古德弗爾德(David Goodfriend)表示，不同地區的人口和疫情狀況不同，系統無法提供「過於個人化」的信息，但他預計，各郡將可根據州府新網站的最新信息和功能，進一步為居民細化疫苗服務。

古德佛爾德說，新網站將消除民眾的大部分憂慮，也能減輕衛生官員的工作負擔，由於舊網站無法更新註冊狀態，很多排隊等候疫苗者不清楚自己是否註冊或預約成功，諮詢州府或郡府的過程又要經歷漫長的等待，同時也消耗政府官員的精力和時間。

目前維州疫苗接種已處於1B階段，即醫護工作者和65歲以上的民眾可接種，維州也已設計專門頁面供其他類別的民眾查詢自己的接種資格和優先順序，詳情可登錄https://bit.ly/3b4aN6S。

除了更新州府網站，維州也安排750名接線員，並與專業的第三方翻譯機構合作，提供100多種語言的疫苗諮詢，專門為有語言障礙或缺乏網路資源者提供幫助，接線員不能幫忙預約接種，但會回答關於新冠疫情及疫苗的問題。