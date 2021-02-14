馬州蒙郡、維州阿靈頓公校3月陸續分批返校

馬州、維州學區陸續宣布返校計畫。(美聯社)

馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)教委9日通過計畫，3月1日起首先讓有就業 導向項目的學生返校，並根據有特殊需求的學生比率將各學校分類，以此提供實體課名額；維州 阿靈頓(Arlington)公校監同日也宣布返校計畫，從3月起分批讓學生參加混合教學，每周兩天實體課，其餘時間網課。

根據蒙郡公校計畫，就業導向明確的特殊項目學生將從3月1日優先返校上課，包括汽車、建築、美容、醫療、餐飲管理等專業，每周除周三外，都可上實體課，此類學生在蒙郡約有500人，分布在68所學校。也根據需要依賴餐飲等補貼的學生比率，將學校分為三類，該比率越高，可返校上實體課的學生名額也越多，第一類(Title I)為需要免費午餐的學生在全校占比超過62.73%，第二類(Focus)為過去兩年內超過35%的學校，第三類(Non-Focus)為過去三年內低於35%的學校。

維州阿靈頓公校學監杜蘭(Francisco Durán)表示，近期數據證明，學生可以陸續回校上課，此前報名參加混合教學的學生可從3月開始返校，教職人員將比學生提前一周返校準備。

返校學生將每周兩天輪流上實體課，一批學生為周二和周三，另一批為周四和周五。學前班(Pre-K)至二年級學生從3月2日開始返校，三至五年級、六年級和九年級的學生從3月9日開始，七、八年級，10到12年級為3月16日。