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紐斯漢姆任威廉王子郡警長 承諾服務各族裔、聽取異見

記者張筠／維州報導
紐斯漢姆上任維州威廉王子郡警長，承諾將服務各族裔，聽納不同意見。（威廉王子郡警方提供）
紐斯漢姆上任維州威廉王子郡警長，承諾將服務各族裔，聽納不同意見。（威廉王子郡警方提供）

華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)1日上任北維州威廉王子郡(Prince William County)警長，他在宣誓就職時承諾尊重每個人，將做各族裔的警長，聽取不同意見；他也強調信任很重要，期待與社區合作，讓威廉王子郡更包容、更團結。

「沒有你們，我也無法成功。」紐斯漢姆是威廉王子郡的第五任警長，該郡是維州人口第二多的地區，且族裔多元，人口增長迅速。

他承諾將尊重每一民眾，強調警民之間互信，對社區安全至關重要，也期待認識每個人，寄望各族裔配合警方工作。

紐斯漢姆說，雖然當下美國警務面臨挑戰，但威廉王子郡有良好的警務改革基礎，他的目標是帶領該郡警方向社區提供更「可信、可接受、可尊重、專業、無偏見、合乎憲法」的服務，同時聽取不同意見。

紐斯漢姆在華府警察局服務31年，直至去年卸任，現接替前威廉王子郡警長巴爾德(Barry Barnard)的職位，他憑藉在華府警局數十年的領導經驗，從來自16個州的50多名候選人中脫穎而出。

不過該過程也非一帆風順，該郡監事會(Board of County Supervisors)成員富蘭克林(Margaret Franklin)曾因不滿華府警方去年夏天處理種族衝突抗議的方式，反對紐斯漢姆擔任警長，但該郡監事會最終以7比1的票數通過紐斯漢姆任職，期望他在華府的經驗給威廉王子郡注入多元力量。

紐斯漢姆宣誓就任。（威廉王子郡警方提供）
紐斯漢姆宣誓就任。（威廉王子郡警方提供）

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