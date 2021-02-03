實體課如期恢復… 教師工會續杠華府公校

華府公校 系統(DCPS)的部分學生2日開始返校上實體課，因擔憂教師罷工 ，華府還曾申請臨時禁令，禁止華府教師工會(WTU)組織任何罷工、停工或其他妨礙返校計畫的活動，儘管2日如期復課，但華府公校與教師工會的僵局仍在，工會對安全返校仍有「嚴重顧慮」。

疫情肆虐近一年後，華府公校2日首次迎接部分學生返校上實體課，該計畫原本從1日開始，但因大雪延至2日，為確保師生在雪天的通勤安全，上課時間也比平時晚兩小時；華府公校預計本周將有9000名學生返校，約1800名教師教授實體課。

雖然返校如期推進，但華府公校與教師工會的分歧猶存，早先有4000多名教師工會成員反對恢復實體課，認為現在仍有「嚴重安全顧慮」，華府也因擔心教師在復課日罷工，1日向法院提交動議申請臨時禁令，禁止任何政府職員或工會成員參加任何罷工活動，該動議並引述此前華府公校與教師工會簽訂的合作協議，表示不允許任何工會成員支持或促進「任何延緩返校計畫的活動」，否則視為違法。

法院尚未批准臨時禁令或發布任何命令，但教師工會在2日表態並無罷工計畫，只是對安全返校仍有「嚴重顧慮」，並對華府試圖通過法律限制甚至噤聲教師工會的作法感到「無法接受」。

華府公校與教師工會就安全返校的爭論由來已久，雙方去年12月中下旬曾簽署返校協議，規定若自願返校的教師無法滿足實體課需求，公校可要求其他教師返校，同時華府公校也須與工會共享返校學生的信息，確保雙方信息透明。

不過教師工會上月要求法院仲裁該工會與華府公校的分歧，工會也未指名具體問題為何，期間華府公校曾三次致信教師工會，要求對方不要組織任何阻礙返校計畫的活動，均未獲回應。

華府公校因此批評教師工會「不尊重雙方已達成的協議，反而試圖以法律禁止的停工方式來阻礙公校返校計畫」；華府公校表示已履行了協議條款，已向教師工會提供具體返校指南，包括學校通風、清潔系統等細節，以確保師生安全返校。