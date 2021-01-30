我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

華府自成一州？民主黨議員再提案 拜登也支持

記者張筠／華盛頓報導
圖為國防部長Lloyd Austin巡視駐守華府的國民兵。(美聯社)
圖為國防部長Lloyd Austin巡視駐守華府的國民兵。(美聯社)

民主黨籍國會參議員本周再次提出讓「華盛頓特區自成一州」提案，兩黨爭議多年的議題再度引人關注，自國會暴亂後，支持華府成為美國第51州的呼聲更高，尤其在拜登總統也支持此事，且國會參院民主黨力量加強的背景下，此話題也成為立法者近日討論重點。華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)本月稍早也曾提出相關提案，在眾院創紀錄獲得202人聯名支持。

國會眾院去年曾通過相關法案，支持華盛頓特區成為美國第51州，但該法案隨後被共和黨領導的參院扼殺；如今民主黨籍拜登總統上任，眾院仍以民主黨為多數，參院兩黨各占50席，而民主黨籍副總統賀錦麗又握有關鍵的一票，不少人認為，今年相關法案有望在參院推進。

德拉瓦州民主黨籍聯邦參議員卡波(Tom Carper)26日提出「讓華盛頓特區自成一州」提案(S.B.51)，並創紀錄的獲得38人聯名支持，卡波表示，這不是僅關兩黨的議題，而是關乎美國的議題，「華盛頓特區缺少發言權，與美國立國價值觀不符」，華府70多萬民眾應享有投票和代表的權利，否則相當於被剝奪公民權。

讓華盛頓特區自成一州雖是老生常談的議題，本地居民也自嘲「納稅卻無代表」(Taxation Without Representation)，但今年1月6日國會暴亂發生後，要求華府自成一州的呼聲更高，民眾也看到此事的緊迫性。

由於華府不是州，市長包瑟(Muriel Bowser)沒有調動國民兵的權力，因此國會暴動時華府無法及時調動國民兵支援，導致後續的悲劇。

拜登總統也曾在競選期間公開表示支持華府自成一州，他就職典禮當天乘坐的總統座車車牌上也使用了「納稅卻無代表」的標語，讓人猜測他是否會在任內推動此事。

雖然民主黨人在國會參院略占多數，參院多數提案需獲60票才能通過，因此也有不少民眾擔憂該提案終還會被參院否決；維權組織「51票，51州」(51 for 51)負責人羅德斯(Stasha Rhodes)指，華府必須儘快自成一州，否則在防疫紓困、疫苗分配、彈劾審理等議題上都毫無話語權。

讓華盛頓特區自成一州雖是老生常談的議題，本地居民也自嘲「納稅卻無代表」，但今年1...
讓華盛頓特區自成一州雖是老生常談的議題，本地居民也自嘲「納稅卻無代表」，但今年1月6日國會暴亂發生後，要求華府自成一州的呼聲更高。(記者張筠╱攝影)

華府 參院 民主黨

上一則

新州今冬風雪不斷 主因極地渦旋

下一則

迪士尼、嘉年華郵輪停航再延 港口盼聯邦伸援

延伸閱讀

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！
世界經濟論壇主席：拜習會5月登場

世界經濟論壇主席：拜習會5月登場
台灣挺川？ 蕭美琴：台從不選邊站 拜登會延續對中政策

台灣挺川？ 蕭美琴：台從不選邊站 拜登會延續對中政策
再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧

再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧
北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤

北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤
掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

熱門新聞

波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」