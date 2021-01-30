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華府設長期圍欄？贊同：有維安必要 反對：影響市容

記者張筠／華盛頓報導
國會暴亂後，華府維安成為熱議話題，白宮及國會附近是否應設置永久圍欄也引發官員和民眾討論。(記者張筠╱攝影)
國會暴亂後，華府維安成為熱議話題，白宮及國會附近是否應設置永久圍欄也引發官員和民眾討論。(記者張筠╱攝影)

繼6日的國會暴亂後，華府維安成為官員及民眾熱議的話題，國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)近日表示，有意在白宮附近增設永久圍欄，確保核心區域的安全，但此言論與先前華府市長包瑟(Muriel Bowser)的態度不一致，部分大華府官員也不希望圍欄長期存在，稱此將影響華府容貌和市民生活。

皮特曼在近日針對國會暴亂審查的報告中表示，華府核心地區需要增設大量實體的(physical)安保設施，包括在白宮附近搭建永久圍欄，她表示在「九一一事件」後，安保專家就多次呼籲要加強國會大廈附近的防護，2006年也曾有官員明確要求在國會外圍設立圍欄，此外她也建議加強國會山莊附近的警力。

包瑟曾在總統就職典禮順利結束後明確表示，不希望有任何多餘的軍隊和圍欄出現在華府，華府市議員艾倫(Charles Allen)也表示，暫時的防護措施可能會演變成長久的障礙，影響市民正常生活，儘管先前的暴亂給華府留下陰影，圍欄、路障等不應永久存在。

民主黨籍維州國會眾議員維克斯頓(Jennifer Wexton)也強烈反對皮特曼的建議，「圍欄(6日)也沒阻擋國會暴亂」，國會附近確實應加強維安，但應採用更靈活的方式，提升安保領導力，增派警力，而非增設永久圍欄。

大華府民眾對此也持不同意見，華府市民皮克斯頓(Andrew Pixton)支持在白宮和國會附近增設路障、圍欄以及各類防暴掃描儀器，「至少維持一年」，在他看來，總統剛換屆，華府及全國各地可能還有很多潛在衝突，「就算會影響華府市容，圍欄仍可震懾不法分子，也能減輕警察的壓力，保護執法人員的安全。」

也有人表示，華府是政治、權力的中心，最重要的地標建築包括白宮和國會，「被圍欄圈住的華府就像死城一樣，平日在戶外運動或遛狗都沒有興致」，也不利於華府旅遊業的發展。

華府 白宮 警察

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