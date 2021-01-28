喬治城大學生搶打新冠疫苗 校方：將懲不符資格者

新冠疫苗 資源短缺，大華府 三地政府目前仍在加緊推進優先群體的接種，不過喬治城大學近日發現有不符合優先施打資格的學生打了疫苗，表示將對這部分學生施以紀律處分。

大華府目前和全美其他地區的疫苗進展類似，仍在優先施打醫護工作者和療養院居民、員工，華府也在陸續開放65歲以上居民、公校 系統、特許學校教師和執法人員的接種；由於長期在醫療環境工作、定期與病人接觸，華府喬治城大學醫學院的大三、大四學生可優先施打疫苗。

但校方近期發現有些疫苗被不符合資格的學生「冒領」，學校引述聯邦隱私條款，並未透露有多少非優先資格的學生打了疫苗，以及這些學生是如何獲得的疫苗，但表示將對他們施以紀律處分。

喬治城大學發言人表示，「這類行為違背喬治城作為天主教基督會大學的價值觀，我們一直教導學生為他人服務」，校方已採取必要措施防止再有學生「誤」打疫苗。

喬治城大學本身並未分到疫苗，而是由華府衛生局授權的機構負責施打該校符合資格的醫學院學生；早先衛生局就因新冠疫苗預約系統難用備受批評，衛生局27日簡化該系統，取消了複雜的導航欄，避免因網頁不清楚而錯失預約機會，並允許沒有電郵地址的居民預約後直接打印確認信。