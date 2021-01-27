維州疫苗短缺 費郡Inova醫院撤銷第1劑預約

由於維州疫苗短缺，費郡調整疫苗配給，Inova醫院系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約。（Inova醫院系統提供）

由於全美新冠疫苗 資源短缺，維州 費郡(Fairfax)25日宣布縮減供給各地醫療機構的疫苗數量，直接導致北維州Inova醫院系統不得不撤銷26日之後所有新預約，以便打完第一劑的人可按計畫完成第二劑，這也影響到費郡公校 恢復實體課的計畫，引教師擔憂。

目前維州處於疫苗接種的1B階段，允許65歲及以上者和部分公校教師打疫苗；費郡監事會主席麥凱(Jeffrey McKay)表示，聯邦政府平均每周提供維州10萬5000劑疫苗，費郡約分得2萬2000劑，但該郡上周可接種群體已有16萬8000人，需求遠超供應數量。

由於全美疫苗短缺，各州分到的數量遠沒到原計畫，維州因此進一步縮減各郡配給，這直接導致北維州Inova醫院系統取消26日之後的所有第一劑疫苗預約，從而確保已接種第一劑的群體可按計畫完成第二劑。

費郡也調整疫苗計畫，優先讓75歲以上且已註冊的民眾接種疫苗，先到先打；官員表示，年長居民享「疫苗優先權」，但郡政府也將繼續推進公校教師的疫苗計畫，確保恢復實體課的目標按時達成。

代表費郡公校系統(FCPS)教師的工會組織「費郡教師聯盟」(Fairfax County Federation of Teachers)對於Inova醫院暫停並取消疫苗預約感到「震驚」，該聯盟主席威廉姆斯(Tina Williams)說，教育工作者一方面要推動恢復實體課、趕教學進度，另一方面卻沒有疫苗加強防護，陷入兩難，要求FCPS調整實體課方案，延後時間或修改復課標準，讓師生的安全獲更好保障。

費郡公校的中文教師劉欣欣上周五剛到Inova醫院接種了第一劑新冠疫苗，雖已約好兩周後再接種第二劑，但她仍對疫苗資源緊缺感到憂心，「就算我自己接種了，身邊仍有很多同事還沒約到第一劑，教學環境的安全需謹慎衡量。」