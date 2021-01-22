優先接種人群太廣 專家：難實現

華府 計畫讓有癌症、腎病、肥胖 症等基礎疾病的群體優先施打新冠疫苗 ，但鑑於目前的疫苗供需屬於「僧多粥少」，衛生專家質疑，該計畫意味著將有數十萬人符合接種資格，但華府現有疫苗稀缺，此舉從醫學角度毫無意義。

市府計畫顯示，有癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺疾病、唐氏症(Down syndrome)、心臟疾病、貧血、中到重度哮喘、高血壓、肝病、肥胖症(BMI大於25)、懷孕、吸菸習慣等基礎身體狀況的人群，可先於部分必要行業員工打新冠疫苗。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)說，初步施打最快在2月開始，以便讓更多新冠高危人群先打疫苗。

但衛生專家表示，該計畫覆蓋的範圍很大，在現階段給如此多人提供疫苗將給華府帶來極大挑戰；近期疫苗預約官網和熱線為幫年長居民和醫護人員預約接種，就已忙得團團轉。

市府擬定的「基礎病」群體包括BMI在25以上的肥胖人群和有吸菸習慣者，衛生專家擔心， 把基礎病的門檻定得太寬，削弱接種和優先的意義；例如住在Anacostia River以東的華府居民，72%的BMI超過25。

研究肥胖症的約翰霍普金斯心臟病學教授卡斯(David Kass)指出，「當你把(打疫苗的)門檻定到如此寬泛之後，就有實踐效果的問題：『你如何給這麼多人打疫苗？』」

他表示，華府既定的許多標準未能證明該人群有更高的新冠感染或受影響的風險，例如BMI超過25就可優先打疫苗，但一般建議是BMI在40以上者。

華府及絕大多數州優先接種醫護人員和年長人群，之後的規畫則各有不同，有些州的分配完全基於年齡，有些也考慮居住環境(例如療養院等群居者優先接種)；根據聯邦疾病防治中心，已經科學證明的、將因感染新冠產生嚴重併發症的群體為BMI超過30者。