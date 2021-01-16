維、馬州長者可接種疫苗 喬治王子郡延長堂食禁令

馬州18日起允許75歲及以上民眾接種。(記者張筠 / 攝影)

大華府新冠疫苗 施打繼續推進，維州 14日擴大疫苗接種人群，65歲及以上民眾可註冊接種，部分郡縣的公校教師也可接種；馬州 18日也將讓75歲及以上的民眾、教師、育兒工作者等施打疫苗；馬州「疫情重災區」喬治王子郡近日宣布延長餐館堂食禁令至29日。

馬州下周開始接種對象擴大到75歲及以上，必要行業工作者和其他高風險群體，包括育兒機構、長照中心員工、第一階段未接種的醫護人員等。

維州部分郡縣的公校教師已於14日開始可接種疫苗，州長諾譚(Ralph Northam)鼓勵教師積極接種，以儘快恢復公校實體課。

大華府各地相繼推進到第二階段施打，但各地官員表示聯邦提供的疫苗數量「供不應求」；馬州政府表示，目前一天約施打1萬5000劑，但聯邦每天只給1萬劑，進度落後。

維州官員稱，進入第二階段後，可接種者多了200萬人，但目前維州每周收到10萬劑，而當前全州平均每日僅有近1萬2000人接種，施打速度和疫苗數量都未達州府計畫，諾譚仍在與聯邦政府協商。

馬州疫情較嚴重的喬治王子郡(Prince George)規定29日前所有餐廳只能提供戶外用餐、外送或外賣，戶外用餐人數也須減半。