遭遇死亡恐嚇！華府市長包瑟籲民眾避開市中心

包瑟宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)13日宣布華府在總統就職典禮期間的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心，華府已有多條路段關閉，開始戒嚴；同日華府聯邦法院公布文件，稱一名科羅拉多居民曾恐嚇要殺害包瑟，但已被捕。

包瑟表示，下周預計有2萬國民兵(National Guard)駐守華府，並強烈敦促民眾近期不要進入華府中心商業區，她與馬、維州州長曾在本周一發表聯合聲明，呼籲民眾下周不要來華府觀禮，但因華府安全隱患升級，包瑟擴大範圍，建議民眾近期都不要接近市中心，除非是辦理必要事務。

她近期也面臨死亡恐嚇，華府聯邦地區法院13日公布文件，科羅拉多居民Cleveland Meredith曾在短信中稱，「我將帶著武器到市長辦公室附近，朝她腦袋開一槍。FBI 探員，我希望你有在讀這條信息」。

包瑟13日回應說，自己「經常被恐嚇」，並建議華府酒店提高警惕，配合防暴，6日之前華府已有多家酒店決定關門，避免更多暴力示威者或極端人士聚集；大華府酒店工會13日發推文呼籲酒店在總統就職典禮期間關門，「除非是為安保人員提供住處」，該工會也建議員工若感到不安，可請假或遠程辦公。

法庭文件指，Meredith曾在6日駕卡車進入華府並攜帶多把武器，4日至7日期間還給多人發送恐嚇短信，包括要「包圍華府」、「焚燒華府」，稱要迎來「戰爭時刻」等，其中也包括恐嚇要殺害聯邦眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)；FBI探員表示，Meredith有精神病史，曾住在華府C街550號的Holiday Inn酒店，已在7日被捕。