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國會暴亂 華府延長緊急狀態至21日

記者張筠／華盛頓報導
川普支持者衝進國會引發暴亂，華府至少逮捕68人。（美聯社）
川普支持者衝進國會引發暴亂，華府至少逮捕68人。（美聯社）

川普支持者6日闖國會抗議大選結果認證引發暴亂，造成五人死亡，近70人被捕；華府市長包瑟(Muriel Bowser)7日宣布延長全市緊急狀態至21日下午3時，並呼籲國會儘快讓華府自成一州，以便調動國民兵等資源應對此類事件，「華府人民是拿生命在保護不願給他們代表權的國會」，她還警告，暴力可能持續更長時間。

包瑟稱6日發生在國會附近的暴亂是「教科書式的國內恐怖主義」(domestic terrorism)，是對美國民主的正面侮辱，指總統要為此負責；她亦說國會警察(Capitol police)最初的反應堪稱「災難級失敗」，要求展開調查。

華府警察局長康提(Robert Contee)表示，暴亂中有四人死亡，35歲女退伍軍人Ashli Babbit在混亂中被國會警察射中身亡，另外三人因突發疾病身亡，包括賓州的Benjamin Philips(50歲)、阿拉巴馬州的Kevin Greeson(55歲)、喬治亞州的Roseanne Boyland(34歲)；稍後則傳出一名國會警察因暴動死亡。

截至7日，華府已逮捕68人，多因違反宵禁或非法闖入限制區域，其中41人是在國會場地被捕，僅一人是華府居民；華府警方正與FBI合作調查，也呼籲公眾提供線索，致電(202)727-9099，或短信至50411。

康提說，暴亂造成至少56名華府警察受傷，其中一人傷勢嚴重，仍在醫院治療，「該警員曾被推進人群，多次遭受拳打腳踢」。

美國陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)表示，國會大廈附近現已加裝七呎高圍欄，至少維持到未來30天；同時將有6200名來自華府、維州、馬州、賓州、德拉瓦州、新澤西州、紐約州等地的國民兵，在未來至少30天支援華府維穩。

警方6日在民主黨全國委員會、共和黨全國委員會總部發現兩個管狀炸彈(pipe bombs)，同日查獲至少六把槍，5日查獲三把槍和一把電擊槍(stun gun)；此前華府多次提醒勿帶槍參加示威。

華府 警察 阿拉巴馬州

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