違規慣犯駕駛 華府擬發「警告」短信

華府計畫給多次違反交通規則的駕駛人發專屬短信，提醒他們遵守交通規則，以此減少車禍和事故。(Pexels)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)為實現「零死亡願景」(Vision Zero)再推新試點項目，對於經常超速、闖紅燈或違反交通規則的「高危」駕駛人，市府計畫直接發「警告」短信到駕駛人手機，提醒他們不要再違規或面臨車禍 危險。

交通與工程期刊(Journal of Traffic and Engineering)的報告顯示，多次違反交通規則的駕駛人更容易發生車禍，華府的這一最新試點項目則針對有多次違規歷史的駕駛人，給他們發提醒短信，測試此舉是否有助減少闖紅燈、超速等交通違規。

「我們知道有那麼一小批駕駛人經常闖紅燈或超速，置他人的安全於危險。」華府交通局主任馬魯迪安(Jeff Marootian)說，交通局希望透過這一創新方式最終幫助減少車禍傷亡。

目前市府已組建數據專家團隊，分析交通違規的數據，並找出可能遭遇車禍的「高危」駕駛人，而針對他們的「專屬」提醒短信，也將於明年開始發給其中一部分人試點；專家團隊預計，在為期18個月的試點項目結束之後，有望得出結論，即專屬短信是否能幫助高危駕駛人預防車禍？

馬魯迪安指出，這一方法很新穎，此前華府從未試過，在全美也屬先例，主要是為了應對近些年華府不斷增加的嚴重車禍；今年有逾4000起車禍造成受傷，因車禍死亡的人數也比去年增加40%。

研究顯示多次違規的駕駛人更容易發生車禍，而駕駛人開車的時長、警方執法力度等因素也有影響。

華府在各大主要幹道均安裝了闖紅燈攝像頭，去年開出的交通罰單達1億9500萬元；市府表示，希望通過試點項目「追蹤」那些不懼罰款的駕駛人，遏止他們繼續違反交通法規。

但也有人質疑試點項目的效果，交通安全維權人士桑普森(Matthew Sampson)認為，問題的重點在於一些駕駛人，其中也包括拿馬、維州駕照 在華府開車的人，對於違規不屑一顧，「如果他們本就對市府的規定持如此態度，發提醒短信給他們又怎麼確保有作用？」