聖誕出行新高加劇大華府疫情 節後新增1.5萬確診、逾百死

今年聖誕節乘飛機出行的旅客達到3月以來的最高值。（美聯社）

聖誕節期間乘飛機出行的旅客創疫情 以來新高，馬州 巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)在平安夜當天的旅客量還創下3月中以來最高，大華府三地的疫情也因此加劇，聖誕以來有超過1萬5000人確診、逾百人死亡；疫情增勢持續之際，馬州本周也加強疫苗 接種，再分配逾8萬劑疫苗，有望照顧到一線及醫院的所有關鍵人員。

華府、馬州、維州自聖誕節以來，新增逾1萬5000人確診、137人死亡，住院人數也在28日突破4200人；又因聖誕期間坐飛機出行的乘客創新高，全美各地在1月初都將持續面臨疫情惡化，以馬州BWI機場為例，平安夜當天有超過1萬6300多名旅客出發，儘管不到去年平安夜3萬多旅客的一半，但也是該機場自今年3月中旬以來的單日最高旅客量。

疫情曲線繼續增長之際，大華府三地也加緊第一批新冠疫苗的施打，但目前均處在優先給醫護、一線及長照中心人員接種的第一階段；馬州28日宣布本周再分配8萬2800劑新冠疫苗給醫院、療養院和地方衛生部門，有望照顧到醫院及一線的所有關鍵人員。

州政府表示，地方衛生部門本周將獲得3萬3100劑莫德納(Moderna)疫苗，以便給急救人員(EMS)、消防員、警察等一線人員施打；馬州的醫院則再獲2萬9700劑輝瑞(Pfizer)及莫德納疫苗，以便施打前線員工；CVS和Walgreen藥店將再獲得1萬9500劑輝瑞疫苗，繼續用於給長照中心居民和員工接種。

過去兩周，馬州從聯邦政府獲得27萬3875劑新冠疫苗，其中輝瑞疫苗有14萬300劑，莫德納疫苗13萬3575劑，截至28日，馬州已有2萬多人接種新冠疫苗，州府也在每日新冠專項網站(covidlink.maryland.gov)更新接種人數，並向公眾解釋疫苗規畫和所處的階段。

馬州新冠疫苗施打包括三個階段，目前處於第一階段A，優先給醫護、一線、長照中心居民及員工施打疫苗，第一階段B則優先施打新冠高危人群，第二階段為新冠中高危人群，第三階段才是普通大眾。