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林黛嫚雲端開講 回顧「藝文副刊」金色年代

記者王稚融／馬州報導
前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的故事。(講座截屏)
前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的故事。(講座截屏)

華府華文作家協會(華府作協)的「網路文學講座」，日前邀前「中央日報副刊」(中副)主編林黛嫚雲端開講，講題為「往來之間，副刊主編的客廳即文壇—編輯與作家們共同締造的藝文副刊金色年代」，帶著來自全美各地和台灣的70多名文友，回顧那段副刊黃金時代與報刊背後的故事。

同為小說家的林黛嫚在1980年代中期就已成名，但對很多海外台灣留學生而言，更熟知的還是她曾在1997年接任台灣中副主編的經歷，因為中副不只是台灣水準最高的報紙副刊，也經常刊登海外留學生的作品；曾經有很多年，中央日報是台灣留學生唯一能讀到的中文報紙，填補了許多人的鄉愁。

林黛嫚從「文壇是什麼」說起，指文壇其實很抽象，可能是一本雜誌或一個副刊，裡面有散文、小說、詩、專欄、報道；也可能是一個地方，讓一群文人喝酒的酒店、喝咖啡的咖啡館，也可能是春天賞櫻花、秋天賞楓葉的花園，總之，可以從事文學活動的地方就是文壇；像是曾任聯副主編的林海音，因為燒得一手好菜，常在家中客廳宴請作家，所以她家客廳有「半個台灣文壇」的說法。

前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的...
前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的故事。(講座截屏)

她提到，1980年代末，台灣開放報禁之後，熱副刊興起，台灣報紙副刊到了民營報紙企業化經營的時代，閱報人口大增，各個報刊在激烈競爭中把副刊的特質及影響力推到最高點，甚至形成「副刊即文壇」；而林黛嫚自己的編輯生涯是從菜鳥小編做起，到1997年接任中副主編，期間她也認識了許多華人文壇的大作家，分享她與高陽、倪匡、余光中、嚴歌苓等人的故事，牽動太平洋兩岸文友的情緒，隨著一則則小故事跌宕起。

前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的...
前「中央日報副刊」主編林黛嫚受華府作協之邀雲端開講，回顧副刊黃金時代與報刊背後的故事。(講座截屏)

講座持續兩小時，文友們意猶未盡，只盼疫情早日結束，能再有機會邀請林黛嫚親自到華府與文友面敘。

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