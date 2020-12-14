波特那&蘇爾律師事務所專精醫療事故賠償(上)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討醫療事故賠償。

我們對醫學界非常信任，當您患有嚴重的疾病或人身傷害時，您應該去醫院，並期望您得到最大的治療以解決您的疾病。不幸的是，醫生、護士和醫務人員也是人，也會在工作場所疏忽大意，發生這種情況時，可能會發生醫療事故，並導致併發症 且更多嚴重的後果。醫療事故在美國每年導致近100,000人死亡，實際上，每年死於醫療事故的人數要多於車禍。

二十多年來，波特那&蘇爾律師事務所一直在馬州 、維州和華盛頓特區的醫療事故案件中為客戶爭取最大利益，在醫療事故方面取得的巨大成功記錄，包括在2012年11月在馬州的一次腦癱病例中追回了260萬美元。如果您所愛的人因醫療事故而遭受嚴重傷害或死亡，那麼在您身邊擁有經驗豐富的醫療事故律師至關重要。

什麼是醫療事故？

當醫療保健提供者因未按照適用的護理標準採取行動而導致患者受傷或死亡時，就會發生醫療事故。一般而言，護理標準的定義是“在相同社區的相似情況下，具有相同培訓和經驗的基本、審慎、衛生保健專業人員的護理類型和水準。”為了證明事故是醫療疏忽，律師不僅必須具有出色的法律知識，而且必須熟悉醫療保健行業和治療標準。

波特那&蘇爾律師事務所處理的每種情況，其律師和員工(包括註冊護士)都會與眾多醫生和其他專家合作，以加強訴訟。從審查醫療記錄和驗證索賠，到積極爭取獲得全額賠償的法律途徑，波特那&蘇爾律師事務所擁有處理醫療事故訴訟各個方面的技能和經驗。

波特那&蘇爾律師事務所可以為您解決醫療事故索賠，包括：出生受傷包括腦癱，腦損傷、癌症誤診、藥物過量、手術失誤、處方錯誤、麻醉疏忽、錯誤死亡。

下次會重點介紹其中一些醫療事故，以進一步說明這些案件的關鍵性質，以及在這些困難時期，擁有經驗豐富的律師在您身邊的重要性。(由於篇幅所限，下次再續談醫療事故)

醫療事故造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害或併發症，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富醫療事故律師，瞭解這些傷害可能造成的併發症，並尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到醫療事故傷害，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。