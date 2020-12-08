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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

救人vs救市 官員憂收緊防疫重創經濟、且難以遵守

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府疫情反彈引發衛生專家呼籲更嚴格措施，但商家也苦。(記者羅曉媛/攝影)
大華府疫情反彈引發衛生專家呼籲更嚴格措施，但商家也苦。(記者羅曉媛/攝影)

假日季開始，大華府地區疫情反撲勢頭強勁，衛生專家認為，本地官員若收緊對室內聚會或其他有助病毒傳播活動的限制，有望拯救數以萬計的生命；但地方官員也擔心，實施過於嚴格的防疫政策可能導致經濟和政治付出代價。

近期疫情加劇，大華府三地上月均退回早先更嚴格的防疫措施，例如減少餐館、商家或民宅的人群聚會上限；但衛生專家參考本地乃至全美的疫情走勢，認為地方政府應進一步收緊措施。

馬里蘭大學公共衛生學院院長盧西尼亞克(Boris Lushniak)以英國近期在全國範圍「封城」舉例，指當地新冠確診數在實施的頭三周就減少了30%，「如果我們的(日增)確診數也繼續朝壞的方向發展，也需要考慮更進一步的措施」。

喬治華盛頓大學公共衛生學院院長哥德曼(Lynn R. Goldman)則呼籲在療養院(assisted-living facilities)、監獄等其他群居場所實行更嚴格的防疫措施；約翰霍普金斯大學資深學者托納(Eric Toner)也說，酒吧、餐館堂食、健身房這類已知的病毒傳播來源，應是加強防疫的重點。

許多地方官員也贊同衛生專家的意見，呼籲根據疫情需要推出更嚴格的防疫措施，但他們也面臨來自商家以及保守派和鄉村地區(rural)民眾的反對。

大華府如今的疫情勢頭與今年3月主要在都會區擴張不同，維州西南部和馬州西部傳播速度極快，這些地區也多對戴口罩和保持社交距離感到抵觸。

哥德曼說，「他們原本以為新冠病毒只是都會區的事，覺得戴口罩沒必要、沒根據的入侵，但這些鄉村地區迅速增長的疫情數字也將回流到都會區。」

維州州長諾譚的幕僚長梅西(Clark Mercer)表示，州長謹慎考慮推出過於嚴苛的防疫措施，他希望實施的措施是公眾能接受並最終願意遵守的。

疫情 防疫 華府

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