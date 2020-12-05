滿11歲可自主打疫苗 華府爭議法案過關

華府市議會通過法案，11歲以上未成年人經醫生同意，可自行決定是否打疫苗。(美聯社)

華府 市議會上月通過提案，允許11歲以上的未成年人在沒有家長同意，但有醫生批准的情況下接種疫苗 ，希望解決家長因健康顧慮拒絕給子女接種疫苗導致流行病爆發的問題；但維權團體反對此提案，表示孩子對疫苗的認知和理解不夠，家長有扶養子女的責任及義務，呼籲市長包瑟(Muriel Bowser)否決此提案；包瑟辦公室4日表示尚未做決定。

華府目前已允許12歲以上的未成年人自行尋求心理健康、產前保健、墮胎等方面的醫療服務，上月市議會通過新提案，希望11歲以上的未成年人不論是否有家長同意，都能在醫生批准的情況下，接種聯邦疾病防治中心(CDC)認證的疫苗，該提案也規定，批准醫生必須確保未成年人對疫苗有全面的認識，並了解可能的副作用。

該提案由華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)在2019年提出，當時全美有31州爆發麻疹(measles)，全國病例創1922年以來的新高，她表示，此提案旨在防止家長因個人的顧慮阻止孩子接種疫苗，導致麻疹或其他傳染病肆虐。

該提案在市議會修改、投票 的18個月內都沒有引起過多爭議，但在今年10月市議會首輪投票中，曾支持此提案的市議員懷特(Trayon White)公開反對，「家長對子女有根本的扶養和教育的權利」，疫苗直接與孩子的健康相關，家長有知情的必要。

瑪麗切爾理解反對者的顧慮，但她表示解決醫療和兒童健康問題更重要，稱疫苗是預防傳染病的最有效方法。維權人士弗利曼(Kymone Freeman)指，若未成年人被陌生人說服去接種疫苗，家長又毫不知情，可能導致不良後果，「接種疫苗是重要決定，未成年人不一定夠成熟」。

市議會今年10月以12比1的票數通過此提案，11月以11比2的票數再度通過，包瑟最晚將於下周表態。