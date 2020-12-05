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大華府疫情狂飆 逼春季高峰

記者張筠／華盛頓報導
感恩節假期後，大華府三地疫情明顯加劇，各項指標逼近春季高峰期。(記者張筠／攝影)
感恩節假期後，大華府三地疫情明顯加劇，各項指標逼近春季高峰期。(記者張筠／攝影)

華府新冠疫情在感恩節假期後持續升溫，華府已連續兩天新增逾300病例，不到一周前，華府單日新增病例達371宗，超過春季的疫情高峰，此外陽性檢測率和住院人數本周也明顯上升，全市重症病床使用率超過86%；相鄰的馬州和維州各項疫情指標也逼近春季高峰，馬州4日共有1200名重症病患，創疫期新高。

市府官員表示，2日當天，全市每10萬人中有近30人(29.04人)確診，超過5月高峰時的27.56人；11月華府共有38例新冠死亡，10月有20例。陽性檢測率達5.3%，本周住院人數也有明顯增長，市府衛生官員指，雖然全市醫院病床仍夠，截至2日，全市重症病床的使用率已達86.2%；根據市府定義，當全市重症病床使用率超過90%，就為「容量不足」(insufficient capacity)，華府11月一度陷入此狀態。

相鄰的馬、維州疫情狀況也堪憂，馬州4日新增3792宗病例，逼近11月的高峰，該州七日平均陽性檢測率也從10月的3%飆升到8%，且比上周增長三個百分點，該州新冠死亡病例也持續上升，本周有兩天日增逾30人死亡，而10月最嚴重時，日增12宗新冠死亡。

馬州4日共有1600名新冠病患住院，其中有1200名重症病患，達疫期高峰；該州人口最多的喬治王子郡(Prince George)和蒙郡(Montgomery)各項疫情數據也逼近春季高峰期，兩郡陽性檢測率都已達入秋後的峰值。

維州4日的陽性檢測率也從上周的7%增至9.5%，日增病例在11月底後居高不下，4日共增2877人確診，同日新增1742例住院病患，再創新高；人口最密集的北維州(Northern Virginia)此前為該州疫情「重災區」，11月底平均日增確診創新高，達815.7例，近日該數字也有逼近春季高峰的態勢。

儘管大華府三地的陽性檢測率皆超過5%，未達流行病學者建議的復工標準，但目前三地政府不考慮重新「封城」(full lock-down)，而是適度收緊防疫限制。

檢測 疫情 華府

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