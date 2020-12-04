擴大篩檢 華府公校下周試行「無症狀檢測」

華府公校系統目前推行實體虛擬相結合的「CARE」混合課堂，參與此課堂的小部分學生到華府公校教室上網課，課堂上有一名教職輔助學生。（取自華府公校官網）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)本周宣布，從下周開始給返校的師生試行「無症狀檢測 」計畫(asymptomatic testing protocols)；在校生檢測採強制性，每十天必須接受一次免費PCR鼻腔拭子(nasal swab)檢測，在校教職員工每周也會收到自測包，鼓勵(非強制)所有到校員工自行在家檢測。

市府表示，擴大篩檢範圍，才能確保華府公校 系統(DCPS)的實體課計畫穩步推進，市府計畫近兩月再迎接一部分學生返校上課。

包瑟表示，學生返校上課的需求並未因疫情加劇而降低，為防止疫情擴散，市府決定試行「無症狀檢測」，在校師生不論是否出現新冠症狀，都要定期接受檢測。

目前華府公校系統推行實體虛擬相結合的「CARE」混合課堂，參與此課堂的小部分學生到華府公校教室上網課，每班有一名教職負責輔助學生獲取網上學習資料，管理課堂秩序，確保學生遵守安全衛生規定等。

「無症狀檢測」的具體內容包括，從下周開始，每名在校生每十天須接受PCR鼻腔拭子檢測，檢測由市府衛生局醫療人員進行，完全免費；市府也將每周給在校輔助學生上網課的教職員工郵寄檢測包，鼓勵(非強制)所有到校員工自行在家檢測。

包瑟表示，師生的檢測結果將通過電子郵件寄送，在收到結果前，已被批准返校的師生都將繼續遵照「CARE」計畫的方式參與教學；一旦師生出現疑似新冠症狀，須立即自行隔離並聯絡公校醫療人員。

近日因大華府疫情加重，華府公校系統也推遲了部分學生的返校計畫，市府計畫12月和1月再迎接一部分學生返校，包瑟表示，讓更多學生返校上課是現在最要緊的事情之一，為保證安全，「無症狀檢測」是目前看來最好的因應方式。

華府公校系統近期有一名在校參加實體活動的學生確診新冠肺炎，連帶有16名學生正在隔離觀察；公校教職員工方面共有五人確診，另有五人在等待檢測結果，還有34人在隔離觀察。