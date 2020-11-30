健保更改及65歲醫療照顧保險免費諮詢捷保保險公司

捷保保險公司Kathy Wu，VA, DC, MD

您是否馬上要過65周歲的生辰了呢？請不要錯過醫療照顧保險的期限！開放時間為11/01/2020-12/15/2020。今年健保唯一可更改醫療照顧表現計劃的期限是 11/01/2020-12/15/2020。住VA,DC,MD 準備退休及以退休的朋友們，如何更好的安排好自己的退休醫療保險 ？及時處理好以免造成一輩子的罰款。什麼時候申請紅藍卡？符合申請件條嗎？怎樣更換C,D等?錯過了如何辦理罰多少？公司醫保與老人退休醫保怎麼妥當處理以免罰款？老人出國忘記了處理怎樣才可補辦？報稅點不夠、C,D 貴了什麼時候可調整？想知道今年那個計劃最合適您嗎？請致電 “捷保保險公司” Kathy 202-374-6172/ 646-675-5986，提供免費諮詢，如醫療優惠計劃，處方藥計劃和額外計劃等！

今年各等級保險計畫的年度自付額(Annual Deductible)都增加了，譬如馬里蘭州的銀級保險（silver），對25歲不吸菸的青年平均每月保費 在260 和269元之間，銅級（bro ze）在114和124元之間，這不包括健保輔貼。50歲、不吸菸、不包括輔貼的保費分別是417元 (Aetna公司）、470元（All Saver）、298元（Blue Choice）、381元（Kaiser）。

購買保險第一項要注意的是自付額（deduct）是否太高。一般而言，保費便宜的自付額就偏高，天下那有掉下來的餡餅呢！如果身強如泰山、一年到頭連感冒都少有的青年壯士，可以考慮購買保費最少的銅級健保。

第二注意事項是醫療費用共付額（co-payment）的比例：在馬里蘭州，銅級共付額是40% ，銀級30%，金級（gold ）20%，白金級（platinum）10%。體弱多病但所得偏高的華人同胞，或可考慮金級或白金級的歐記健保 來減少醫療費用。

第三項要小心的事是你選取的健保計畫（plan）中包括的醫生和醫院的數目多寡。如果計劃中選擇有限而你需看專科醫生，最好購買選擇較多的健保。

Kathy認為，面對健保費用上漲，可以根據過去一年使用健保的狀況來調整健保計劃。如果投保人幾乎沒有看診，可以考慮轉換成銅計畫。萬一發生意外、或是發生臨時需要做手術等，可能會有大量醫療費用的情況時，就可以有健康保險來協助承擔醫療費用。投保人若有一定的醫療需求，但又想節省健保費用，可以考慮選擇醫療網小一點的計畫如HMO。只要確定現在在看的醫生在選擇的醫療網內，就診權利就不會受到影響。

Kathy指出，在選擇和轉換健康保險計畫時，都應該與專業保險經紀諮詢。避免選了一個不適合的健保計畫，未來一年都只能望「保單」興歎。Kathy在VA多年，一直被客戶評為誠懇可靠，服務週到而具有專業經驗的保險經紀。花幾分鐘的時間跟捷保保險公司談一談，您就可以得到免費提供的各種保險的資料及合理的價格。成為捷保保險公司的客戶後，可以獲得很多享受。

Kathy的捷保保險公司位於維吉尼亞州大中華超市附近，離Dunn Loring地鐵站2英哩的Gallows Road 上，地址是：2304 Gallows Rd，#202，Dunn Loring VA 22027。VA,DC,MD. 電話：703-870-3888，手機號碼：202-374-6172，646-675-5986。