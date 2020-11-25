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疫情反撲 維州住院數創新高

記者張筠／維州報導
VCU醫療團隊表示，疫情延燒至今已有八個多月，各項醫療人力物力再度吃緊，面臨重壓。（VCU視頻截圖）
VCU醫療團隊表示，疫情延燒至今已有八個多月，各項醫療人力物力再度吃緊，面臨重壓。（VCU視頻截圖）

維州日增新冠確診連日來屢創新 高，住院數和重症病患為9月以來新高，24日重症病患數比本月初增逾130人；維吉尼亞聯邦大學(VCU)醫護人員同日發布抗疫幕後短片，表示今夏一度好轉的疫情現在已完全翻轉(reversed)，各項醫療物資再度吃緊，醫護人員在影片中懇請民眾戴口罩、勤洗手、避免節假日聚會，否則今年會有更多家庭支離破碎，失去至親。

VCU醫療團隊表示，疫情延燒至今已有八個多月，但因近期疫情反撲，醫療人力物力再度吃緊，面臨重壓；根據維州衛生廳(VDH)數據，維州23日新增新冠確診逾3200例，24日新增超過2500例，已是兩個月前的兩倍多；VCU也指，維州夏季以來重病患數量降低，如今再度驟增，逼近新高峰。

VCU呼吸道科主任布萊斯(Lisa Brath)表示，民眾感染、病情惡化的速度驚人，每當給病患的家人帶去壞消息，自己內心也無比煎熬。

VCU急救科醫生龔丹妮(Danielle Gong)說，多數住院病患每天都非常恐懼，很害怕自己死於新冠，令人擔憂的是，已有很多人對防疫感到疲憊，或把節假日的慶祝看得比防疫重要，所以疫情也在惡化；她說，「我們急需社區民眾的配合，遵守防疫指南，勤洗手、戴口罩、避免聚會，否則會有越來越多家庭在今年冬天支離破碎。」

該醫院負責照顧新冠病患的護士沃爾夫(Joy Wolf)說，為防止疫情加劇，醫院已限制訪客，「每每想到某些病患會在病房裡孤獨去世，我就備感心碎」。

她說，很多患者在生命最後時刻也只能通過視訊或電話與家人交流，她和同事也很擔心自己會成為病毒擴散者，「家裡有老有小，經常不敢回家。」

許多醫護人員表示，每天下班後，都要回顧一天接觸了多少新冠病患，計算回家會有多少風險；沃爾夫很難過今年無法與家人一起在家布置感恩節，表示每天都盡力珍惜生活中值得感恩的細節，因為很多人、很多家庭已沒有這樣的機會。

不少醫護人員表示每天下班後都要回顧一天接觸了多少新冠病患，計算回家會有多少風險。...
不少醫護人員表示每天下班後都要回顧一天接觸了多少新冠病患，計算回家會有多少風險。（VCU視頻截圖）
維州23日新增逾3200宗新冠病例，再創疫情以來的新高。（VCU視頻截圖）
維州23日新增逾3200宗新冠病例，再創疫情以來的新高。（VCU視頻截圖）
為防止疫情加劇，VCU醫院已限制訪客，很多病患在臨終前也孤單一人。（VCU視頻截...
為防止疫情加劇，VCU醫院已限制訪客，很多病患在臨終前也孤單一人。（VCU視頻截圖）
VCU醫護人員懇請民眾戴口罩、勤洗手、避免節假日聚會，否則今年會有更多家庭失去至...
VCU醫護人員懇請民眾戴口罩、勤洗手、避免節假日聚會，否則今年會有更多家庭失去至親，變得支離破碎。（VCU視頻截圖）

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