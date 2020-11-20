活水到 華府撥1億元助商家

疫情 持續加重之際，華府 19日推出扶持地方企業和商家的1億元補助金項目，重點幫助遭受新冠疫情重創的各行業，也給拚盡全力想要撐過寒冬的商家注入希望。

華府市議會早先通過法案授權華府撥款1億元支持本地商家，市府據此新設立「橋梁基金」(Bridge Fund)，從聯邦紓困法案「CARES Act」撥給華府的資金中抽出2000萬元，並從本地應急儲備金抽出8000萬元，共計1億元補助金，重點支持餐館、酒店、娛樂及零售業 商家，下周一起開放申請。

補助金將分階段放出，第一批面向酒店業者，共計3000萬元，下周一起即可申請，每家酒店領到的補助金需把其中八成用於支付工資；第二輪發放面向餐館，共計3500萬元，預計700多家餐館可申請，每一申請可獲得1萬元至5萬元，12月7日開放；第三批面向零售業者的補助總計1500萬元，預計575家零售商申請，將於12月15日開放；娛樂業者的申請將於12月21日開放，總計2000萬元。

市長包瑟(Muriel Bowser)表示，市府深知各商家此時處境艱難，尤其嚴冬將至，關乎他們的生死存亡；再加上近期大華府疫情反彈，市府將再度收緊防疫措施，很可能加劇商家處境；申請詳情：https://bit.ly/35JU5IC。