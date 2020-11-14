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維州疫情加劇 15日起聚會限25人

記者張筠／維州報導
大華府疫情加劇，維州防疫新規將於15日生效。(記者張筠／攝影)
大華府疫情加劇，維州防疫新規將於15日生效。(記者張筠／攝影)

繼馬州收緊防疫限制後，維州州長諾譚(Ralph Northam)13日也更新防疫禁令，規定從15日起，室內和戶外聚會人數均不得超過25人，五歲以上的民眾在室內必須遮住面部，必要商家的員工及顧客須嚴格保持社交距離，加強清潔，商家在晚10時後不得於店內用餐區賣酒，所有餐飲場所須在午夜12時關閉。

維州本周新增逾7800宗確診病例，創疫情以來的新高，陽性檢測率也不斷上升，上月住院率增35%，疫情加劇明顯。

諾譚表示，雖然維州病例增長不如其他疫情重災州，但不能等到疫情高峰才行動，因此州府決定再次收緊防疫限制，呼籲民眾配合。

新的防疫規定從15日凌晨12時生效，州府將室內、外的聚會人數上限從原來的250人收緊到25人，且公共(public)和私人(private)聚會的規定相同，也加強從5月底就開始實行的口罩令，原先規定十歲以上民眾在室內須戴口罩，新規定將年齡限制收緊到五歲以上。

州府還加強對零售商家防疫的要求，規定超市、藥房等必要商家需嚴格要求員工和顧客保持社交距離，遮住面部，增加清潔次數，州衛生廳會加強執法，違反州府防疫規定的商家將被控行為不檢(Class One misdemeanor)。

州府也規定，餐廳、美食廣場(food court)、酒莊等商家在晚10時後不得在堂食區域售賣酒精飲品，原來的規定為，民眾若在晚10時後要在堂食區域飲酒，必須坐在固定位置且與他人保持安全距離；新規也要求所有飲食場所須在凌晨12時關閉。

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