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華府中山女高線上年會 神遊台北文化展館

記者王稚融／馬州報導
華府中山女高/北二女/第三高女校友會舉辦線上年會及專題演講。(華府中山女高校友會提供)
華府中山女高/北二女/第三高女校友會舉辦線上年會及專題演講。(華府中山女高校友會提供)

華府中山女高/北二女/第三高女校友會日前在線上舉辦2020年會及專題演講，會長宋麗卿及理事們做了活動報告，並選出明年的理事團隊，還邀請劉嫄博士以「台北深度文化之旅—文化展館覓寶·大師故居尋踪」為題演講，最後以「雲端」團體照落幕。

北京大學畢業的劉嫄是五四新文化運動先驅劉大白的外孫女，去年她在台灣精心設計的文化探尋之旅，到訪台灣大學、國父纪念館、中央研究院胡適纪念館、清華大學校史館、梅園、林語堂故居等地，激起校友們的鄉愁。

她在講座中先介紹兩個難得一見的展覽，即故宫博物院的「巨匠的剪影張大千120歲紀念大展」，有宴客菜單、臨摹敦煌等巨作，以及國父紀念館展出的「一生翰墨故宫情」，是集書法家、古文物專家、藝術史家於一身的前故宮副院長莊嚴120周年纪念展。

「大師故居尋踪」也是她此行的重點，尋訪早期到台灣的大師級人物，如蔡元培、胡適、梅貽琦、蔣夢麟等的足跡；她介紹北大校長蔡元培「思想自由、兼容並包」、清華校長梅貽琦「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」的辦學方針，給聽眾留下深刻印象。

愛書的劉嫄此次還按照台北特色書店地圖逛了誠品書店、唐山書局、各家博物館和故居的書屋，並在返美前把淘到的珍品圖書郵寄了幾大箱回美，滿載而歸；她感嘆，台北富文化内涵，有眾多藝術瑰寳，是文化人的樂園，可惜時間太短；不過她的演講令生長在台灣的校友們大呼過瘾，日後回台時，也要跟著她的文化地圖去覓寶。

華府中山女高/北二女/第三高女校友會舉辦線上年會及專題演講。(華府中山女高校友會...
華府中山女高/北二女/第三高女校友會舉辦線上年會及專題演講。(華府中山女高校友會提供)

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