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傳輸慢吞吞 馬州仍有逾百萬張選票待開

記者張筠╱馬州報導
馬州部分地區選票數據傳輸不順，4日仍有逾100萬張選票單未被統計。（記者張筠/攝影）
馬州部分地區選票數據傳輸不順，4日仍有逾100萬張選票單未被統計。（記者張筠/攝影）

「深藍州馬州大選當天各投票站進展順利，但州選舉官員4日表示，由於大量選民採用郵寄選票，而蒙郡、喬治王子郡等人口眾多的選區因傳輸數據過程出問題，截至4日，馬州仍有逾100萬張選票未計算；州選舉官員計畫在未來幾天完成全部計票工作。

馬州選舉委員會(Board of Elections)4日表示，蒙郡和喬治王子郡的81個投票站僅有四個在4日上午完成了選舉日當天收到的所有選票的計算工作，還有100多萬張選票未計算，其中包括全州130萬張郵寄選票中的30%，以及蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡、安奧蘭多郡和巴爾的摩市等地在選舉日當天收到的選票。

州選舉官員表示，各投票站選票掃描器(scanner)使用USB盤傳輸數據到中央計票系統的過程延誤，系統需人工手動確認USB盤的各選區數據，而大選日當天開放的投票站比提前投票時期多，提前投票期間平均兩三分鐘傳輸一個USB盤數據，大選日變成八至十分鐘，預計4日也無法完成所有計票。

選舉官員稱，喬治王子郡共440個USB盤的數據需要傳輸，而4日上午僅完成不到十個，蒙郡也只傳輸了192個USB盤中的40多個，而巴爾的摩郡在4日凌晨1時前，128個USB盤的數據一個也沒傳輸成功。

馬州選舉官員查爾森(Nikki Charlson)表示，地方選舉官員在大選當晚投票站關門後，工作到凌晨1點多，就是為了盡可能上傳更多選票數據，但工作量太大；而且為保證計票準確、安全，馬州各地投票站全部在3日投票通道關閉後才推進到計票工作，所有投票站的USB盤統一送到各郡的選舉委員會，而後開始數據傳輸和計票；州選舉委員會未來幾日將繼續統計4、5日收到的郵寄選票單。

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