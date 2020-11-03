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1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

今日普選 大華府選民可10am~3pm投票 避開高峰

記者羅曉媛／維州報導
大華府提前投票剛結束，投票人數創新高，3日迎來普選日。(記者羅曉媛/攝影)
大華府提前投票剛結束，投票人數創新高，3日迎來普選日。(記者羅曉媛/攝影)

華府三地陸續在2日結束提前投票，迎來3日的普選，各投票站為防疫、讓選民保持社交距離，等待投票的時間可能拉長，若要避開早晚高峰，選民可在上午10時至下午3時去投票，此時排隊的人相對較少。

馬州的350個投票站3日從上午7時開放至晚8時，選民可在所在郡的任何一個投票站完成投票，巴爾的摩市的選民則可在該市任一投票站投票；馬州共有284個投遞箱，選民需在3日晚8時之前把選票放入投遞箱，各地投遞箱地址查詢：https://bit.ly/3jMqOAB，；若要保證自己的選票被計算，寄回選票的郵戳需在3日之前(也包括3日)，選舉委員會在11月13日之前收到的選票單都將計算。

華府的95個投票站3日從早上7時開放至晚8時，其中有六個超級投票站(Super Vote Center)用來接納人流量較大的選民群體，包括第一資本球館(Capital One Arena)、Omni Shoreham酒店、哥倫比亞特區大學(UDC)、聯合市場(Union Market)5號碼頭、華盛頓國民公園球場(Nationals Park)，以及聖伊麗莎白東院娛樂體育競技場 (Entertainment and Sports Arena)，華府投票站及超級投票站地址：https://bit.ly/3oPcYkT

若還未登記選民，也可到投票站現場登記並投票，但需提供證明住在華府的證明文件；除了到投票站親自投票，尚未投票的選民在3日晚8時之前，均可把選票單放入任意投遞箱完成投票，投遞箱地址查詢：https://bit.ly/3l43vUg

維州投票站在3日從上午6時開到晚7時，選民不需帶已登記選民的證明，只需出示身分證明，查詢投票站：https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation；若尚未寄回郵寄選票，選民需在3日晚7時之前送到地方選舉辦公室或放入投票站外的投遞箱，若是通過郵寄方式送回選票，郵戳必須在3日之前(也包括3日)，地方選舉官員在11月6日中午12時收到選票單，該選票才能被計算。

除了總統大選，維州的11個國會眾議員席位以及地方民選官員也改選，公投項還包括是否要修改維州憲法，設立由16人組成的委員會，重新畫分維州各選區的邊界，以改變不公正的選區畫分(gerrymander)。

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