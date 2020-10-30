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「市府只保護房客」華府房東喊苦 有人考慮賣房

記者張筠／華盛頓報導
自新冠疫情爆發後，華府實行禁止驅逐房客的命令，但不少房東喊苦，表示市府缺乏對他們的保護。（記者張筠/攝影）
自新冠疫情爆發後，華府實行禁止驅逐房客的命令，但不少房東喊苦，表示市府缺乏對他們的保護。（記者張筠/攝影）

為減輕民眾生活負擔，華府自疫情爆發後禁止驅逐房客(eviction ban)，但不少房東喊苦表示，市府缺乏給房東的保護，房客受禁令保護不繳房租，房東們卻陷入經濟危機，甚至不得不考慮賣房；專家表示，這可能導致華府社區「貴族化」(gentrification)問題加深，不利於拓展可負擔住房資源。

華府在宣布緊急狀態後頒布驅逐房客禁令，並多次延長截止日期，法庭也暫停受理驅逐房客的案件；華府市議會表示，確保民眾有穩定住房條件是公衛危機下的首要任務，但不少房東喊苦，指立法者完全沒顧及他們的生活和利益。

代表華府房東利益的律師法爾班克斯(Emilie Fairbanks)表示，由於現行的驅逐禁令已最大程度保護房客，鮮少有人去申請市府提供的1400萬元房租補助金，許多房東仍然收不到租金，但又束手無策。

華府對房客的保護程度在全美也排前列，禁止房東以任何原因驅趕房客，包括房客違反租約的情況；該禁令要求房東給有經濟困難的房客提供不同的繳租選項，相比之下，市府未給房東補助，對已退休、主要靠收房租維生的中老年家庭是巨大衝擊。

根據「華府政策中心」的報告，與享有充足政府及社會資源的大型公寓不同，華府三分之一的出租房資源由個人或小商家運營，他們租金通常較低，與房客關係更緊密，但在疫情期間卻沒獲得市府的足夠保護。

華府市議員斯弗爾曼(Elissa Silverman)表示，有經濟困難的房東可申請貸款抵押，幫助租戶利用市府的補助項目繳納租金；她坦言市府在疫情下同樣面臨財政困難，根據華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)，市府每月需500萬元補貼失業租客。

喬治華盛頓大學(GWU)教授李恩伯格(Christopher Leinberger)表示，小房地產商若持續承受財政壓力，長期可能給全市可負擔住房資源帶來負面影響，不少房東為解決收不到租金又趕不走房客的問題，考慮將公寓賣給出高價的公司，把原來的可負擔住房轉為高級公寓，這將惡化華府社區「貴族化」，並阻礙華府市長包瑟(Muriel Bowser)在2025年前新增3萬6000套可負擔住房的計畫。

華府住房律師比安科(Richard Bianco)建議民眾靈活處理租房關係，除少部分惡劣房客，多數房客都希望按時繳納租金，只是真的沒能力。

華府 房東 租金

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