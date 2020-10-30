投票拒戴口罩被捕 馬州男子告政府

馬州 退休獄警(correctional officer)斯萬(Daniel Swan)，因投票 時拒戴口罩被捕，他近日提告哈福德郡(Harford)選舉委員會及該郡警長辦公室，稱自己被剝奪了投票權。

52歲的斯萬本周一在馬州開啟提前投票當天到現場投票，但因拒絕戴口罩被捕，被控擅闖(trespassing)和未能遵守衛生緊急措施；他本周二指控選舉官員非法干預並打壓其投票的權利，要求法官發布臨時限制令，禁止選舉委員會要求選民戴面罩，他並要求賠償，以及讓選舉委員會支付並接受「憲法投票權培訓」。

控告書顯示，選舉官員曾讓斯萬在戶外且不戴口罩的情況下投票，但遭拒絕；他還說「該作法違反憲法，哈福德郡警長辦公室也違法」。

馬州州長霍根(Larry Hogan)的行政令要求民眾在公共場所戴口罩，其中也包括投票站；霍根還在今夏簽署命令，特別要求所有投票站遵守公共衛生指導；斯萬反駁說，馬州沒有法律禁止不戴口罩的他完成投票。

共和黨 州眾議員考克斯(Daniel Cox)稍早也曾提告霍根的「居家避疫令」，但法官裁定，疫情期間要求戴口罩不違反憲法第一修正案或其他憲法權利。

哈福德郡的共和黨籍郡長格拉斯曼(Barry Glassman)指，既然選舉官員曾給斯萬機會在不戴口罩的情況下投票，他提告就沒什麼必要。

網上也對此熱烈討論，許多網友抨擊斯萬自私傲慢，所作所為危及公共安全，「他還要索賠？我看政府應該以危害公眾安全為由把他告上法庭」。