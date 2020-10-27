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華府作協網路文談 曾慧燕聊「別崇拜文學偶像」

記者王稚融／馬州報導
華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲勿近」。(講座截圖)
華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲勿近」。(講座截圖)

華府華文作家協會24日上午主辦Zoom雲端網路講座，由曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲勿近」，反響熱烈，與會者讚內容精彩、生動有趣。

人稱燕姐的曾慧燕有38年新聞從業經驗，有機會遍訪知名華人，包括當天所談的夏志清、顧城、余秋雨和李敖四位文化人，其中夏志清和顧城，生前最後一次接受媒體訪問，就出自她的手筆。

哥倫比亞大學東亞系教授夏志清，是西方漢學界研究中國現代文學的先行者和權威；但夏志清的婚外情史豐富，兩次背叛其前妻卡洛，以致離婚；曾慧燕表示，肯定夏志清的文學地位和卓越貢獻之餘，也應正視他的人性缺陷，「他絕對不是一個好丈夫。」

1993年10月的「顧城殺妻案」轟動整個華人世界，曾慧燕曾在同年9月訪問顧城、謝燁夫婦，顧城在訪談中表示，「家是最重要的，毁滅也是從這裡開始」。這是他在20天後殺妻自縊前說的話，没想到竟是悲劇的註脚。

整整兩小時，曾慧燕在演講中分享有關這四位文人的親身見聞小故事，以及他們在各自領域的成就和貢獻，有感於很多人把他們視為偶像，一旦近距離接觸，發現現實生活中「不過爾爾」，並非「文如其人」，有的甚至涉及人品和私德問題而失望。

但曾慧燕認為，評價一個人要客觀公正，不能以偏概全，有些人雖然犯了「人性不能考驗」的毛病，但瑕不掩瑜，不該因此全盤否定他在文學領域的貢獻。

華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲...
華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲勿近」。(講座截圖)
華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲...
華府華文作家協會主辦網路講座，資深媒體人曾慧燕談「別崇拜文學偶像—只宜遠觀，粉絲勿近」。(講座截圖)

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