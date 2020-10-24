維州州長諾譚染疫康復後民調回升 防疫獲64％滿意

圖為維州州長諾譚。(美聯社)

從新冠肺炎康復後，維州 州長諾譚(Ralph Northam)的支持度上升，華盛頓郵報和喬治梅森大學政府與政策研究學院，共同發起的最新民調 顯示，維州民眾對諾譚的肯定從去年的族裔醜聞後回升13個百分點，64%的選民對他在防疫工作上的表現感到滿意，不少民眾稱諾譚與川普總統形成明顯對比。

數據顯示，諾譚的支持度從去年的49%上升到56%，比2019年初被爆族裔醜聞時的低靡時期(43%)高了13個百分點；不過反對諾譚的民眾也從去年的31%上升到38%，中立或不表態的民眾減少。

喬治梅森大學政府與政治學院主任羅澤爾(Mark Rozell)表示，民調反映了諾譚基本克服族裔醜聞帶來的負面影響，此外對比川普總統的抗疫表現，諾譚在維州民眾心中的形象也明顯更優，許多民眾表示，諾譚在抗疫上有計畫，且自身染疫後認真隔離，給社會塑造良好榜樣。

該民調顯示，維州民眾對新冠疫情 仍很擔憂，65%的選民表示「非常擔心」自己或家人染疫，30%「較不擔心」，5%表示自己或身邊的親友已染疫；不過民眾對疫情的擔心也有明顯的黨派差別，民主黨選民中有82%人擔心，獨立黨派有65%，而共和黨有51%；性別方面，女性(72%)比男性(58%)更擔心疫情。

維州共和黨人近日也呼籲全州公校恢復實體課，但民調顯示近60%選民反對此計畫，認為時候未到，其中也有明顯的黨派分歧，85%民主黨人反對，61%獨立黨派反對，而65%共和黨民眾支持公校重開。

在州府防疫限制的效果方面，53%民眾認為當前規定程度剛好，約25%認為限制不夠嚴格，另有21%表示過於嚴格；全州有36%選民表示他們所在社區沒有很好的保持社交距離或戴口罩，而認為社區遵守州府規範的選民占55%。