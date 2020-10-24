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亞歷山卓兩路公車叫停 市長反對

記者張筠／維州報導
大華府首都捷運局因疫情面臨財政缺口，決定暫停部分路線。(DCist)
大華府首都捷運局因疫情面臨財政缺口，決定暫停部分路線。(DCist)

新冠疫情導致大華府地鐵、公車乘客量大幅下降，華盛頓都會區捷運局(WMATA)近日決定縮減或暫停部分公車服務，其中包括北維州亞歷山卓市(Alexandria)的兩路公車，但亞歷山卓市長22日致信WMATA反對此決定，稱被縮減的公車會影響許多五角大廈(Pentagon)及附近員工的日常通勤。

自疫情爆發以來，大華府首都捷運局(Metro)已面臨2億5000萬元的財政缺口，為減少預算，當局決定暫停西亞歷山卓市的21路和8路公車。

亞歷山卓市長威爾森(Justin Wilson)反對此決定，他22日致信WMATA稱，暫停亞歷山卓兩路公車服務將導致「弊大於利」，雖然這兩路公車的乘客量不如其他線路多，但是低收入、少數族裔群體日常通勤的重要選擇，其中包括許多在五角大廈工作或換乘的民眾；此外，保留公車班次也能避免乘客聚集，降低染疫風險。

威爾森要求在乘客量恢復到疫情前的水平之後再調整這兩路公車服務，且在此之前不要更動公車費用，因許多乘坐這兩路公車的民眾未達到申請通勤補貼的標準。

對此首都捷運局表示，大華府地鐵和公車的乘客量難以恢復到疫情前的一半，意味著5億元的虧損，聯邦補貼目前僅夠捷運局維持到今年底，若乘客量不回升，明年情況將更困難，因此只能考慮縮減各地交通服務。

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