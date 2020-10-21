馬州逾160萬人申請郵寄選票 提前投票26日啟動

馬州郵寄選票的申請20日截止，今有逾160萬選民申請郵寄選票，占全州選民的40%。（WAMU）

馬州 郵寄選票(mail ballot)的申請20日截止，州府官員表示，逾160萬選民申請郵寄選票，占全州選民的近四成，其中人口較多且族裔多元的蒙郡(Montgomery)和喬治王子郡(Prince George)共有逾62萬1000選民選擇郵寄投票 ；馬州提前投票(early voting)將於下周一(26日)開啟。

馬州選舉官員表示，11月總統大選與今年6月的初選不同，選民須自行申請郵寄選票，而在過去一周，全州有逾160萬選民申請，且有超過57萬9000張選票交回地方選舉委員會，選民可親自到地方選舉辦公室投放選票，或投到選票單投遞箱(drop box)。

今年受疫情影響，申請郵寄選票的人數大幅增加，是2016年的六倍，其中蒙郡和喬治王子郡共有62萬1000多選民申請，占這兩地所有選民的近60%。

根據馬州古徹學院(Goucher College)近日發布的最新民調，今年馬州約半數註冊選民將選擇郵寄投票，而且黨派差異明顯，選擇郵寄投票的選民有59%為民主黨，28%為共和黨；而相比其他族裔，大部分白人和非裔選民更傾向親自到投票站投票。

馬州提前投票將於26日開放，全州共80多個投票中心，查詢地址：https://bit.ly/2TbRfF1；華府27日開放提前投票，查詢：https://earlyvoting.dcboe.org/；維州 早在9月18日就啟動提前投票，許多投票站都有選民大排長龍。

此外，維州申請郵寄或缺席選票的截期為本周五(23日)下午5時，但寄回的選票單郵戳不得晚於11月3日。