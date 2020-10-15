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質疑安全性！選前若出新冠疫苗 半數馬州人不願打

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州古徹學院(Goucher College)13日發布最新民調顯示，即便現有免費的、經聯邦批准的新冠疫苗，半數馬州居民也不願接種，其中又以35歲至54歲者占比最高；專家分析稱，民眾對打疫苗持保留態度，也是因白宮、政治人物及頂尖科學家發布的相關信息經常矛盾所致。

古徹學院的民調指出，七成馬州民眾擔心自己或家人感染新冠病毒，但若此時有免費的，且經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的新冠疫苗，超過半數人也不願意打，其中35歲至54歲者占比最高，達59%；最新民調與古徹學院在2015年所做的疫苗信任度民調相反，當時絕大多數受訪者相信疫苗的效果，認為能有效預防疾病。

負責民調的古徹學院政治科學教授柯洛莫(Mileah Kromer)說，民眾對疫苗態度的轉變，以及不願現在打疫苗，也是因白宮、政治人物及科學家的相關說法反覆矛盾所致，例如川普總統反覆說大選前將批准新冠疫苗，而國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則指疫苗出爐要到年底或明年。

不過該民調也發現人們對疫情的態度有明顯黨派分歧，總體而言，半數受訪者認為疫情最糟的時刻已經過去，而有49%認為最糟的情況尚未到來；但共和黨受訪者相比之下更樂觀，74%的共和黨受訪者認為最糟的時候已過去，僅有38%的民主黨受訪者持相同觀點。

另有89%的受訪者認為個人行為有助防止新冠病毒的傳播，但相比自詡中間派或進步派的受訪者，更多保守派受訪者不認同此觀點，僅五分之一的保守派受訪者認為，戴口罩、保持社交距離等個人行為可防範病毒傳播。

此外，該民調也發現人們因疫情感到更孤獨、挫敗、悲傷或壓力大，57%的受訪者稱現在經常感到壓力大，25%稱自己感到孤獨，三分之一稱自己比以前更容易生氣或悲傷。

疫苗 民調 疫情

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