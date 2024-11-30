他全美最愛城市是波士頓 當地人認同：特愛這二個季節

網友分享自己最愛的美國城市是波士頓。(路透)

美國國土面積廣大，每個城市都有不同的城市特色與底蘊，有網友分享，他去過洛杉磯、芝加哥、舊金山、西雅圖、紐約等多個美國城市，其中他最喜歡的城市是波士頓 ，他大讚「波士頓是個讓人很容易就能夠靜下來待下來，並享受其中的城市」。有當地人也表示，「我在這10年了，一直都覺得很好！特別是夏天和秋天很舒服」。

一名網友在社群軟體小紅書上發文表示「在美國終於遇到喜歡的城市」，他曾去過洛杉磯、芝加哥、舊金山、西雅圖、紐約等多個美國城市，其中最喜歡的城市為波士頓，他第一次來就被這個城市深深的文化底蘊打動。

該網友表示，「波士頓是美國最古老的城市之一，建築雖然看起來不是很時尚，甚至有些陳舊，卻是越看越有味道，是個讓人很容易就能夠靜下來待下來並享受其中的城市。你們都最喜歡哪座城市呢？」

有當地人留言「我在這10年了，一直都覺得很好！特別是夏天和秋天」、「我也喜歡波士頓，還有一個西雅圖」、「住了幾年感覺冬天太冷，室內玩的地方太少」、「我愛波士頓」、「也是我最愛的美國城市」、「同喜歡，太美好了」、「是全美最安全的城市之一」。

其他人也留言「先待夠一個冬天再說」、「那你是真不怕冷」、「波士頓還沒到下雪天，別太早談喜歡」、「還沒去過波士頓哎，有時間一定要去轉轉」、「這街道太美啦」。