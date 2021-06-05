麻州5大型疫苗中心 功成身退 資源轉移至社區型疫苗站

麻州宣布將陸續關閉大型疫苗接種中心。(美聯社)

麻州 州府宣布，曾協助快速提升接種率的幾處大型疫苗 中心，累計施打170萬劑，功成身退，將於未來幾周陸續關閉，相關資源則將轉移至社區型疫苗站點，主動接觸尚未施打的群體。目前約54％居民已完全接種，66％至少接種一劑。

州府指，Gillette Stadium、 Hynes Convention Center、Reggie Lewis Center、Natick Mall、 Doubletree in Danvers五處站點將在本月底關閉， 春田的Eastfield Mall及達特茅斯之前的Circuit City兩處將繼續營運至7月。 醫療機構CIC Health及Curative將繼續支援施打，包括社區、企業及學校等臨時站點。

根據州衛生廳數據，相較去年冬天的9％，麻州近期單日平均確診率已低於0.7％。治療中的病患，也從5月初的2萬5000人，降至約6000人。全州目前有超過900處疫苗施打點，疫苗免費，不需要保險，多數免預約。370萬居民已完全施打，430萬人至少接種一劑，準時接種第二劑比率也很高。貝克表示，生活要真正恢復正常，有賴確診率進一步下降，及更多人願意接種。

州長本周開始也在疫情數字仍高的Chelsea、Fall River、Lynn、Revere 等地的 Market Basket停車場啟動臨時接種車，居民將收到疫苗車抵達日期、可施打時段等手機簡訊。疫苗車也將配合社區診所施打，以及免費甜甜圈、棒球賽門票等宣傳。

紐約時報 近日報導，全美近期七天平均新增確診數，已從六周前的7萬降至約1萬7000例。貝克表示，很多人仍在等待群體免疫達標，或自認已有免疫力，遲遲不願接種。但重點是疫苗可提供更強、更久的保護。