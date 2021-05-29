麻州學校新學年恢復5天到校 師生繼續戴口罩

麻州教育廳要求新學年學生於室內仍應戴口罩。(美聯社)

麻州 教育廳周四宣布，新學年所有學區、中小學均須恢復一周五天在校上課，並遵守室內戴口罩 、維持適當距離、洗手、維持良好通風等防疫 規定。

麻州5月29日解除多數商業防疫措施，公衛緊急狀況命令也將於6月15日失效。雖然州府已採納聯邦疾病防治中心最新建議，完全接種疫苗者多數室內外場合不須戴口罩，但要求師生繼續戴口罩。教育廳計畫於暑假，與公衛廳一起發布校園防疫須知。

州府也規定，下學年學校不可將遠距教學當成正式課程，但可提供網課給少數有健康因素的學生當選項。本周，麻州99％小學、初中均已返校上課，各學區共報告229例學生新確診、21例教職員。

教育廳將不另發暑期班、夏令營防疫規定，相關單位按現行準則即可。包括：每天留意感染症狀，有症狀應居家隔離；學生、教職員在室內、校車上均應戴口罩，除非因健康因素無法戴口罩，室外則免口罩；學生進校門後、用餐前、戴上及取下口罩前後、放學前均應用肥皂洗手至少20秒，或使用洗手液；室內保持三呎社交距離，戶外則盡量保持距離；教室、用餐、校車應有固定座位

以上至秋季開學前，除非另行通知，維持有效。