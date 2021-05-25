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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

今夏蜱蟲捲土重來 攜帶高危病菌

編譯中心／綜合報導
圖為蜱蟲叮咬圓形紅斑。(網路圖片)
圖為蜱蟲叮咬圓形紅斑。(網路圖片)

去年夏季的乾旱，新英格蘭地區蜱蟲(tick)大減，但專家指今年將捲土重來，加上疫情解禁，許多人出門旅遊，應格外留意，目前緬因、新罕州、佛蒙特等州均有活躍跡象。隨著氣溫回暖，蜱蟲在樹林的鹿類身上大量繁殖，並可能攜帶高危病菌。今年會多嚴重，主要看夏季的雨量、濕度。

緬因州疾病防治廳指，主因蜱蟲傳染的萊姆病例(lyme disease)，從2019年的2167例，去年減至1115例，但也可能是疫期許多人不願至醫院求診所致。但上周有176人被蜱蟲叮咬到醫院急診室求助，去年同期僅91例。而今年至今萊姆病已累計近百例。

萊姆病早期以皮膚紅斑為特點，以後出現神經、心臟或關節病變，通常在夏季和早秋發病，可發生於任何年齡，男性略多於女性。

萊姆病並非蜱蟲傳播的唯一病毒，也有人因感染波瓦桑病毒(Powassan)死亡。這種病毒目前不僅沒有疫苗，也無治療方法，約50%感染者因神經系統永久受損，留下終身行動不便的後遺症，另10%患者喪生。其他常見蜱蟲傳播疾病還包括焦蟲病(Babesiosis)和落基山斑疹熱(Rocky Mountain spotted fever)。

為防止蜱傳病毒，衛生官員建議在樹林中行走時穿著長袖長褲，在戶外使用驅蟲劑和做蜱檢查，推薦含有避蚊胺(DEET)或派卡爾丁(Picaridin)成分的驅蟲劑。一旦發現蜱蟲叮咬，需用鑷子將其小心移除。

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