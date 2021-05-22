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麻州單家庭中位房價首破50萬 較去年4月漲20％

編譯中心╱綜合報導
麻州單家庭房價已連漲五年。(美聯社)
麻州單家庭房價已連漲五年。(美聯社)

看房旺季，麻州房仲協會(Massachusetts Association of Realtors)近日公布4月房市統計，單家庭房價中位數52萬9000元，較去年同期增20％，並首次突破50萬元；共有公寓(Condo)為48萬5000元，漲11.5％，兩者均創新高。專家指主要因為房源持續不足，出價者眾。

房地產市場分析商The Warren Group指，需求強勁，4月有6700間單家庭房屋新上市，4517件成交，成交量比去年同期增21.1％，而目前房源仍不足一個月的需求量。以Natick地區為例，單家庭房價一年漲了11萬5000元，中位數達76萬1500元。Barnstable郡則上漲29.2％，達55萬5000元。

隨著疫情減緩，市區生活恢復往日步調，共有公寓4月有2530件成交，比去年冷清的同期增55.9％，也比2019年增27.3％。買家普遍相信，正式遷入時，已不需再戴口罩。

在包含波士頓、Chelsea、Revere、 Winthrop 的Suffolk郡，共有公寓中位價上漲2.9％，達67萬元；但在Somerville、Brookline、Downtown、南波士頓則較去年下滑。東波士頓上漲24.2％，達65萬5000元。 Dorchester漲11.9％、54萬5000元。

專家分析，因與去年4月的疫期高峰相比，成長數字有待商榷。若與2019年同月比，則上漲約5％，因該年房市同樣旺盛，較具參考價值。但特別的是，雖然去年春季成交量萎縮，但房價未曾下跌。事實上，單家庭房價已連漲五年。而房價連續三、四年兩位數上漲，對投資者可能有風險。

麻州可負擔住宅聯盟(Massachusetts Affordable Housing Alliance)表示，常見十多人出價預購同一房屋，讓許多首次購屋者打退堂鼓，覺得存款永遠追不上房價。麻州社區發展協會(Massachusetts Association of Community Development Corporations)則指，這也導致開發商、非營利機構難與市場競爭，提供低收入家庭平價出租房。

房價 麻州 波士頓

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