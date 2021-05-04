麻州疫苗接種穩定經濟看好 第一季GDP估成長率11.3％

麻州首季經濟成長高於全美平均。(美聯社)

麻州 正朝6月初達成410萬符合資格居民完全接種目標前進，目前已達成260萬人，州長貝克3日宣布6月底前將關閉四處大型疫苗 站，並將資源轉用於小型及移動式站點，以便深入施打率偏低的社區。得利於疫苗接種進度穩定，經濟分析指，麻州今年第一季生產總值(GDP)成長率11.3％，就業 率增6.8％，均高於全美平均的6.4％及2.1％，且趨勢未來數月仍將維持。

州長表示，將對22處地方疫苗站增撥疫苗，並增加臨時性接種點，尤其在少數族裔社區。州府也與麻州醫師協會(Massachusetts Medical Society)討論運送、儲存疫苗及預約接種機制，計畫5月中起提供家庭診所更多疫苗。

四處將取消的大型疫苗站為：Gillette Stadium、Danvers Doubletree hotel、Hynes Convention Center、Natick Mall。但用於這些站點的網路預約服務仍將持續，包含未來可能用於12至15歲兒童接種。

MassBenchmarks研究員、東北大學經濟教授Alan Clayton-Matthews表示，由於麻州疫期商業暫停廣度大於許多其他地區，失業率也因此較高，當疫情好轉、防疫鬆綁時，反彈幅度也較大。第一季全美經濟復甦高於許多經濟學者的預期，主因正處最近一波疫情高峰，疫苗施打超進度及聯邦3月的家庭紓困金計畫，直接影響家庭收入及消費者，也帶動商業提早復甦，谷底翻身。

報告指，麻州第一季就業率成長雖有6.8％，但仍低於去年同期8.3％。相較去年第一季，消費者首季支出強勁，一般商品、車輛等增加13.1％。預估今年第二、三季，經濟將繼續成長，生產總值將分別上升7.5％、8.5％。

接下來可能拖累經濟的主要變數，包含疫苗供應、施打，以及變種病毒的發展，打亂供需鍊與國內外勞動力市場。