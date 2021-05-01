波士頓解禁延期至8‧22 觀光業憂暑假泡湯

波士頓觀光產業今年夏天挑戰仍在。(Visit Boston臉書)

波士頓 代理市長珍妮(Kim Janey)決定將多數商業全面防疫解禁 延至8月22日，比州府階段計畫晚三周實施。加上鄰近的羅得島、新罕州可能在5月底解除室內容量限制。許多依賴觀光的商家，可能要對另一個冷清的暑假。

依州長貝克規畫，若疫情 允許，8月1日商店室內人數、聚會限制都將完全解除，但波士頓決定晚於全州開放，50％的容量上限將持續至8月22日。

港口渡輪、賞鯨船、博物館等也同樣受50％限制。波士頓鴨子船(Duck Tours)旅遊業者Cindy Brown表示，去年損失450萬元，覺得若增加容量，依然能安全運作，增加營收。新英格蘭水族館館長Vikki Spruill則表示，寧可安全也不希望遺憾。

據統計，新冠疫情前，波士頓每年有2300萬觀光客，包含300萬國際旅客。對於州長貝克近日公布的分階段解禁計畫，夜總會等娛樂行業需等到8月1日，部分業者也表達不滿。

Big Night Live Entertainment Group業主 Randy Greenstein好奇，如果康州、羅德島都能於5月解禁，麻州接種率又領先已解禁的佛州、德州，為何要等到8月？該連鎖音樂俱樂部疫情爆發前不久於TD Garden 開業，因政府限令，場地轉為健身房，指營收因此損失約85%，各分店累計800名員工被解雇。

州長強調，各項解禁時間表均可提前，人們若想更早恢復疫情前的生活，就應積極打疫苗，加速提升接種率。