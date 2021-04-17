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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

麻州疫苗全面開放 網上搶名額有訣竅

編譯中心╱綜合報導
圖為民眾排隊等待接種疫苗。(美聯社)
圖為民眾排隊等待接種疫苗。(美聯社)

麻州超過300萬人已接種至少一劑新冠疫苗，下周一開放16歲以上預約接種後，符合資格者將再添170萬人。無論是七處大型疫苗站或數百處小型站點，一有名額可能很快被搶占，官員提醒可能需數周才能完成登記預約。如何搶先機，過來人提出建議：

對於有耐心且不怕路遙的人，最簡單的方法是透過州府官網登記，好處是一定有名額，而且收到通知後有24小時決定是否預約。壞處是僅限七處大型疫苗站，何時通知不一定。州長貝克近日表示，約30萬人原在州府網站登記，但事後因找到提早施打機會而取消，網址：https://www.mass.gov/info-details/preregister-for-a-covid-19-vaccine-appointment。

大型疫苗站之外，包括藥房、超市、醫院及市府管理的站點，麻州尚有500個站點。志工團體建議應先上州府的疫苗查詢網站https://vaxfinder.mass.gov/ 或其疫苗站地圖網站https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-locations#map-of-vaccination-sites-尋找最近地點。缺點是名額難預知，也沒有考慮時間的窗口。

幸運的是，有多個推特帳戶如@vaccinetime、@macovidvaccines、@ValleyVax等，會定時提醒名額出現，@CVSvaccineMA則提供該藥房名額通知。記得開啟小鈴鐺功能，獲取即時通知。也可至macovidvaccinefinder.org網站登記，當有大量名額釋出時，會以電郵提醒。

波士頓公校教師Priscilla Lau已成功幫多人預約，指CVS藥房在麻州有超過170處站點，一般在早晨4至6時開放新名額，早起者若能搶到，便可在住家附近接種。

當選定預約時間，一般網站只會保留15至30分鐘，因此事先備妥健保訊息等，雖然疫苗免費，但有保險者仍會被詢問相關訊息。又比如Walgreens藥房，登記者需先設定個人網上帳戶，可提早先完成。

另一種選項是嘗試新罕布夏州，該州近期已宣布取消限居民施打的規定，周一開始，新罕州的疫苗官網https://vini.nh.gov/providers/s/開放外地所有滿16歲者，均可跨州接種。該州相關指南網址：https://bit.ly/3uVNwMF。州府上周表示，雖然4月2日便已開放16歲以上居民預約，但進展緩慢，到國殤日前仍有2萬4000個名額。

疫苗 麻州 新罕布夏州

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