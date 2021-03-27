學生欠學費 麻州學校「扣留畢業證書」惹議

麻州許多公立大學生因積欠學費被扣留畢業證書。(美聯社)

教育 機構網站The Hechinger Report和網路媒體GBH News最近的研究調查指出，逾9萬名麻州 公立大學畢業生及校友，因積欠學費而被扣留成績單及畢業證書。

今年23歲的多羅(Gabriel Toro)無依無靠，只能透過聯邦政府提供的學費貸款5萬元，支付他在波士頓 麻州大學(University of Massachusetts Boston)的學費；他還有各種兼職工作，包括心理輔導顧問、酒吧服務生和超市結帳員，以及堆積如山的學分等著修完。

披星戴月地上學和工作，沒想到就在他即將完成所有學分時，收到學校電子郵件通知他：「扣留學位」；多羅還積欠校方其他費用，甚至包括連他自己都不知道的200元畢業手續費。

然而，在償還所有積欠學校的費用之前，校方將持續扣留他的證書和成績單，就算多羅日後求職也無法使用。

其實不只麻州，據教育機構Ithaka S+R的估計，全美無論就讀公立或私立學校的學生，因為積欠學費而無法取得成績單者多達660萬人，積欠的費用最低甚至有在25元以下。

該政策不僅使學生無法取得畢業證書，也無法在轉學時將學分一併帶走；沒有學歷證明，這些學生更無法申請好的工作，還債的目標也更難達成。

波士頓麻州大學目前共有9848名畢業及未畢業的學生，因積欠校方各種費用而無法拿到成績單；以多羅的例子來說，他共欠2715.33元，他說：「我需要成績單才能工作，然後用工作掙來的錢支付學費，這才是我們來學習的目的。」

該校發言人強調，任何未支付的費用都可能導致成績單被扣留，包括住宿費、學生會會費或停車費等；維權團體戲稱學校將成績單當成「贖金」，更指控這是校方為學生們設計的一場「陷阱」。

麻州學校將此怪罪於州政府資金變少，加重財務負擔、無法繼續寬恕學生債務，不得已才出此下策，麻州社區大學協會發言人史密斯(Tara Smith)說道：「學校必須自救。」